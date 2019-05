Se quitó la sal

lunes 27 de mayo de 2019 - 12:00 a.m.

Gabriel Torres anotó su primer gol con Universidad de Chile después de 11 partidos

Tuvieron que pasar 670 minutos y 11 partidos (Torneo Local y Libertadores) para que Gabriel Torres marcara su primer gol con la Universidad de Chile. El delantero panameño gritó gol ayer al minuto 3, en el triunfo 4-2 sobre Deportes Iquique por la fecha 14 de la Primera de Chile.

Torres la empujó prácticamente en la línea. No había manera que la fallara. El jugador de 30 años se quitó un gran peso de encima, aunque las críticas de la prensa y la afición le exigen mucho más, pues llegó a La Chile con 15 goles con Huachipato, equipo de media tabla.

Con su gol, el panameño Torres se convierte en el tercer jugador ‘no sudamericano' en marcar en un partido oficial en la Universidad de Chile. El primero en hacerlo fue el español José Fernández 'Paseiro' (1951-1952) y el segundo fue el alemán Hans Schelberg (1978).

‘Estoy contento por el partido, por fin gracias a Dios se dio el resultado, ahora nos toca disfrutar esta victoria. Había que tener paciencia, seguir trabajando duro, hoy (ayer) marqué un gol y tuve la opción de hacer otro, estoy muy contento", fueron las palabras de ‘Gaby' a la prensa.

El también delantero de la Selección de Panamá habló de su futuro con la prensa azul: "No me han dicho nada (desde la directiva). Yo estoy contento en la U, es un gran equipo, el que no está contento acá es mentir, ojalá pueda seguir en la U". Torres estará en Copa Oro 2019.

Universidad de Chile salió de la zona del descenso con apenas 12 puntos. Son #13 de 16 equipos en Primera. Universidad Católica, su eterno rival, es el puntero con 31 puntos. El equipo de Gabriel Torres vuelve a la cancha este domingo ante Palestino de visitante.