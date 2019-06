0-0. El Salvador y Jamaica no pasan del empate y todo sigue sin definirse

El partido careció de falta de oportunidades claras de gol después que ninguno de los dos equipos presentara un dispositivo de juego ofensivo y la mayoría de las acciones se desarrollaron en el centro de campo.



La primera parte, aunque El Salvador fue el que más intentó buscar el gol, no generó ninguna oportunidad clara, mientras que Jamaica se encargó de tener la posesión del balón, pero sin que se viese reflejado en el marcador.



El Salvador estaba cómodo con el empate que le permitía llegar al última jornada con más posibilidades de poder pasar a los cuartos, algo que ahora ninguno de los dos equipos logró.



Nada que resaltar de la primera parte y la tónica del fútbol se repitió en la segunda, aunque Jamaica fue la que intentó buscar el gol de la victoria que tampoco llegó.



La mejor oportunidad de El Salvador llegó en el minuto 61 cuando un defensa de Jamaica tocó el balón con la mano, pero el árbitro panameño John Pitti no señaló la pena máxima.



Mientras que Jamaica tuvo su mejor oportunidad al minuto 76 cuando el defensa Shaun Francis sacó un potente disparó de pierna izquierda y el arquero salvadoreño Henry Hernández metió una malo milagrosa para enviar el balón a saque de esquina.



Jamaica, con mejor fondo físico, fue la que mayor presión puso en los minutos finales con varios tiros libres, pero la defensa de El Salvador respondió bien al igual que Hernández, que los pocos balones que le llegaron siempre respondió con seguridad.



Eso fue todo el peligro que generaron ambos equipos, que cada vez se vinieron a menos al perder las fuerzas físicas después de haber tenido que superar una temperatura superior a los 38 grados centígrados y humedad del 70 por ciento.



El empate deja a ambos equipos con cuatro puntos cada uno y tendrán que definir su suerte en el torneo cuando el martes disputen la tercera doble y última jornada del Grupo C en el Banc Of California, de Los Ángeles.



Jamaica se enfrentará a Curazao en el primer partido de la jornada y El Salvador jugará contra Honduras, que esta noche tendrá de rival a Curazao, en el duelo de selecciones que todavía no conocen la victoria en lo que va de torneo.



Ficha técnica:



0 - El Salvador (4-1-4-1): Henry Hernández; Bryan Tamacas, Roberto Domínguez, Iván Mancía, Jonathan Jiménez; Narciso Orellana (m.83, Marvin Monterrosa); Óscar Cerén, Darwin Cerén, Andrés Flores (m.46, Gerson Mayén), Juan Carlos Portillo (m.67, Carlos Portillo); y Nelson Bonilla.



Seleccionador: Carlos De Los Cobos



0 - Jamaica (4-3-3): Andre Blake; Alvas Powell, Damion Lowe, Shaun Francis, Kemar Lawrence; Andre Lewis, Michael Hector, Junior Flemmings (m.86, Ricardo Morris); Leon Bailey, Dever Orgill (m.66, Darren Mattocks) y Brian Brown (m.66, Shamar Nicholson).



Seleccionador: Theodore Whitmore.



Árbitro: John Pitti (Panamá). Mostró tarjeta amarilla a Roberto Domínguez (m.10), Darwin Cerén (m.42) y Jonathan Jiménez (m.90), de El Salvador. Los amonestados por Jamaica fueron Dever Orgill (m.47), Junior Flemmings (m.60) y Damion Lowe (84).



Incidencias: Primer partido de la segunda doble jornada del Grupo C de la decimoquinta edición de la Copa Oro de la Concacaf que disputaron las selecciones de El Salvador y Jamaica en el BBVA Stadium, de Houston, que registró un lleno de 22.026 espectadores.