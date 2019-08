Sale por la cocina de la selección femenina

viernes 23 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

En el último párrafo de un correo de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), el pasado martes, se dio a conocer la noticia.

Víctor Suárez, director técnico en llegar más lejos en una eliminatoria mundialista con una selección Femenina de Panamá, fue destituido de su puesto de seleccionador prácticamente por la puerta de la cocina.

‘No contaron conmigo más. Para mí fue un poco sorpresivo. No me llamaron a reunión ni nada, solo el Secretario General me citó y me notificó. No se los motivos', dijo Suárez a El Siglo.

Suárez fue cuarto en el pasado Premundial de la Concacaf y jugó repechaje con Argentina rumbo a Francia 2018.

En su última competencia, los Panamericanos de Lima 2019, no le fue de la mejor manera ante Costa Rica, Argentina y México. Suárez se quedó con las ganas enfrentar el camino a Tokio 2020.

Raiza Gutiérrez, 2 veces campeón como DT en la Liga Femenina de Fútbol (LFF), fue nombraba como interina para enfrentar a Honduras y Guatemala en el triangular de Uncaf, clasificatorio para el Preolímpico de la Concacaf.

A Raiza la acompañan Luis Maugh (asistente técnico), Cecilio Woodruff (preparador físico), Evelio Montilla (preparador de porterías) y Diana Valderrama (utilera).