Con sabor venezolano

martes 27 de noviembre de 2018 - 12:01 a.m.

Los técnicos de Costa del Este FC y Tauro FC tienen que ver mucho con Venezuela y este sábado 1 de diciembre se verán las caras

DUELO

La final de la Liga Cable Onda LPF tendrá un toque de ‘Reina Pepiada' (rica arepa venezolana) en la zona técnica.

Los técnicos de Costa del Este FC y Tauro FC tienen que ver mucho con Venezuela y este sábado 1 de diciembre se verán las caras por el título del Torneo Apertura 2018 en el Estadio Rommel Fernández (8:00 p.m.).

‘Tenemos que aprender de la adversidad. Merecemos estar en la final y nadie nos ha regalado nada. Nos ha costado mucho el tema del arbitraje, somos un equipo chico. Tomaremos nota de los errores que cometimos. Respetamos a Tauro y a Saúl Maldonado, pero queremos ganar el sábado', expresó Ángel Sánchez (DT de Costa del Este), venezolano de nacimiento, profesional que estudió en España y viene de ser bicampeón del Ascenso LPF con los verdes.

Por otro lado, Saúl Maldonado, nacido en Uruguay, pero nacionalizado venezolano por su trayectoria en el fútbol vinotinto, llegó a Tauro como bombero después de la crisis deportiva que sufrían los españoles Juan Carlos García y Carlos Cañadas.

‘Felicito a Ángel (Sánchez) y a Costa del Este. Llegar a una final no es fácil. Cuando tu juegas un partido y te crees favorito, estás cometiendo un error. Yo no me siento favorito y mis jugadores tampoco, pero si tenemos un deseo inmenso de ser campeón', expresó.

Sánchez y Maldonado llegan a su primera final de la LPF en su primer torneo como técnicos en Primera División en Panamá.

Costa del Este y Tauro FC empataron sus dos partidos en la ronda regular (0-0 y 1-1) del Apertura 2018.

En la conferencia de la final realizada ayer en el auditorio de la Federación Panameña de Fútbol, habló Daniel Fernández, gerente de la LPF.

Allí anunció que los boletos estarán a 8 dólares en preventa y $10 el día de la final.

A demás que se hará la Zona 12 modo navideña (desde las 4:00 de la tarde) y se habilitarán 18 puertas del Sector Este (para el hipódromo) del estadio Rommel Fernández Gutié rrez.