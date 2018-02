¡Sabor a revancha!

viernes 2 de febrero de 2018 - 12:01 a.m.

Los Correcaminos y los Caballos Vuelven a verse las caras

DUELO

Llegó el gran día; no hay mañana para ambos equipos. Los Caballos de Coclé y Correcaminos de Colón se medirán por segunda temporada consecutiva en la gran final de la Liga Profesional de Baloncesto de Panamá, que se realizará esta noche en la Arena Roberto Durán, Juan Díaz.

Los Correcaminos son los actuales bicampeones de este certamen y han demostrado que son un equipo sólido para volver a repetir la hazaña, pero para eso tendrán que sudar, ya que al frente tendrán un equipo que ha demostrado gran nivel en esta temporada y siempre se mantuvieron de primero en la tabla de posiciones.

El conjunto de Coclé dominó la serie regular con marca de 11-4, mientras que los Correcaminos fueron segundo con 10-5.

‘Estamos es nuestra mejor temporada, no hay revancha. Ellos (Correcaminos) son los actuales bicampeones y están en su tercer año consecutivo en la final. En nuestro caso es la segunda. Son dos equipos que han dominado el torneo. La diferencia es que la final es un solo juego y no una serie particular. Entonces, todo el trabajo que se hizo desde el principio hay que ponerlo en práctica durante 40 minutos', dijo el boricua David Rosario, técnico de los Caballos de Coclé.

Mientras que Casimiro Laguna, entrenador de los Correcaminos, quiere hacer historia en ganar su tercer título consecutivo en la LPB.

‘La final no será fácil, vamos a enfrentar a un equipo que ha tenido una gran campaña. Quien juegue mejor se va llevar el campeonato', expresó Casimiro.

El pitazo inicial se dará a las 9:00 de la noche y las puertas de la Arena Roberto Durán se abrirá desde las 6:30 p.m.

RÉCORD 11-4 Fue la marca que tuvieron los Caballos