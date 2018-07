Con sabor agridulce

lunes 16 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

El guardameta belga no pudo recibir el premio en el estadio Luzhniki ya que acabó el sábado su participación en San Petersburgo

PREMIO

El croata Luka Modric fue galardonado con el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial de Rusia.

Modric, como le ocurrió el pasado Mundial de Brasil 2014 al argentino Leo Messi, recibió el reconocimiento un tanto triste tras haber perdido la final, ante Francia (4-2).

Kylian Mbappe, fue designado mejor joven del torneo, en tanto que Thibaut Courtois fue elegido mejor portero.

El guardameta belga no pudo recibir el premio en el estadio Luzhniki ya que acabó el sábado su participación en San Petersburgo, donde logró la tercera plaza al imponerse a Inglaterra. Al inglés Harry Kane, máximo artillero de la competición, le ocurrió lo mismo.

Modric dijo tener ‘un sentimiento agridulce', porque le hubiera ‘gustado más ganar este Mundial'.

‘Claro que me ha gustado el reconocimiento. Gracias a los que me han elegido, pero me hubiese gustado más ganar este Mundial. No ha podido ser y ahora a descansar bien y en los próximos días a celebrar esto, porque para Croacia es muy grande, aunque la sensación es agridulce', expresó.