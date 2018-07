¡LE RUGIÓ al campeón!

lunes 30 de julio de 2018 - 12:01 a.m.

El León no se intimidó con el CAI y le ganó en la selva de cemento con gol de Ameth Ramírez

LPF

El renovado Plaza Amador le pegó al campeón del fútbol panameño en la selva de cemento del estadio Maracaná.

Con gol Ameth Ramírez, vencieron 1-0 al CAI Panamá de Donaldo González en el cierre de la fecha 1 de la Liga Cable Onda LPF.

Los Leones se adelantaron temprano en el marcador. Édgar Aparicio, el popular ‘Chiri', cobró un tiro libre que rebotó en Ameth Ramírez. Esto hizo volar las cervezas entre la Barra Placina.

El Equipo del Pueblo ganaba 1-0 en apenas 10 minutos de juego.

Luego del gol, el partido fue más trabado en el mediocampo, pero con un Plaza Amador duelo de la pelota y las llegadas.

Fue el primer triunfo en la era Jorge Santos. Plaza terminó en un imperdonable noveno lugar en el Clausura 2018.

‘Satisfecho con el resultado. Se vio el trabajo de la pretemporada. Pero esto apenas comienza. Aún hay mucho que corregir', fueron las palabras del técnico Santos.

En el otro partido que cerró la jornada 1 del Apertura 2018, Santa Gema venció 1-0 a Costa del Este en el Rommel Fernández.

Jair Catuy marcó un golazo de tiro libre al 38'. Fue un tiro libre con laboratorio incluido. Así fue el primer partido del nuevo inquilino de la LPF.

‘Pagamos derecho a piso con algunas jugadas. Esto lo tomaremos como aprendizaje para seguir mejorando', expresó Jair Jaén, uno de los mejores en la cancha por Costa del Este.

Se marcaron 9 goles en los primeros 5 partidos del Torneo.

El viernes, San Francisco venció 2-1 a Tauro de visita en el Rommel Fernández, mientras que el sábado, Sporting San Miguelito derrotó 2-0 a Universitario en el Maracaná y Árabe Unido le ganó 2-0 a Alianza FC en el ‘Cascarita' Tapia'.

Siguiente jornada

La fecha 2 arranca el viernes con Árabe Unido vs. Costa del Este en el estadio Armando Dely (9:00 p.m.); mientras que el sábado chocan Sporting vs. CAI Panamá en el ‘Cascarita' (6:00 p.m.), Plaza vs. San Francisco en el Maracaná (6:00 p.m.)

Y Santa Gema contra Universitario en el ‘Muquita' (6:00 p.m.); el domingo cierran Tauro FC vs. Alianza FC en el ‘Cascarita' Tapia (6:00 p.m.).