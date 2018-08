Ronaldo enfrenta la justicia

viernes 24 de agosto de 2018 - 12:00 a.m.

Córdoba, de solo 20 años, y otras personas se habrían apoderado del celular de un cliente de dicho Restaurante

SOSPECHOSO. Ronaldo Córdoba, delantero del Costa del Este FC, está supuestamente involucrado en un hurto en perjudicio de un cliente del Restaurante La Tapa del Frasco en Bella Vista.

Córdoba, de solo 20 años, y otras personas se habrían apoderado del celular de un cliente de dicho Restaurante. El jugador está detenido en el Juzgado de Garantía de San Miguelito y hoy sería llamado a audencia.

"Mi hijo es inocente y sé que saldrá de esto. Solo le pido a la gente que por favor, si no conocen a las personas bien, no la juzguen porque Ronaldo no es un mal muchacho, tendrá muchos defectos, pero no es un mal muchacho", expresó la madre de Ronaldo Córdoba a Somos La Sele.

Por otro lado, Costa del Este FC no abandonará a su reciente fichaje.

"Nuestros abogados están trabajando en el tema. Por ahora está bajo investigación", indicó Felipe Borosky, directivo del equipo.

Una fuente cercana al jugador, explicó a este medio que el jugador estaba con unos amigos y los policías hicieron una redada. Ronaldo no corrió, pues dijo "que si no la debe, no la teme". Se dice que el carro sospechoso es de color gris y el de Ronaldo es de otro color.

"Las cosas son como son. Si Ronaldo es culpable, es culpable. Pero por ahora no podemos acusarlo", agregó Felipe.

Córdoba, exjugador de la Sub-17, Sub-20 y la Mayor, ha salido positivo en exámenes antidoping. Positivo en marihuana. Esos casos fueron con la Sub-20 y el Tauro FC.

"Uno no es tan pendejo ni tan mongol para volver a caer en lo mismo", decía Córdoba hace unas semanas por el tema del antidopaje.

Esta mala noticia llega en momentos donde se conoció la culpabilidad de Darwin Pinzón por robo y el reciente caso de Dámaso Santos por participar en un supuesto secuestro.

"No dejen que se pierda este ser humano. Necesita ayuda psicosocial, aún puede ser gran persona y excelente jugador", fueron las palabras de Sergio Angulo, extécnico del Tauro FC.