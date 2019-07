Román Torres: "No merecimos perder, pero hay que irse con la cabeza alta"

Panamá perdió con un gol de penalti, que marcó el delantero Darren Mattocks, cuando se cumplía el minuto 75.



"No creo que fuese penalti, sigo con mis dudas y eso fue lo que hizo que al final perdiésemos un partido que habíamos dominado y jugado mejor que Jamaica. Pero el fútbol es así, sigue el que gana y se va el que pierde", declaró.



Torres reiteró que el equipo mostró clase y control durante todo el partido, tuvo la posesión del balón y lo único que les faltó fue el gol, que sí consiguió Jamaica.



"Hicimos un buen partido, estuvimos concentrados, movimos bien el balón y creamos oportunidades de gol, que al final no se dieron, pero el equipo lo dio todo en el campo y eso es también importante", destacó Torres, quien dijo que se iban del torneo con la frustración de la derrota y la eliminación, pero pensando positivo de cara al futuro.



Torres no quiso cuestionar la labor del árbitro del encuentro, el guatemalteco Mario Escobar, ni que fue ese el responsable de la derrota de su equipo, pero reiteró que tenía todas las dudas de la mano que le señaló a su compañero Michael Murillo al minuto 73.



"No digo que perdiésemos por el árbitro, pero la jugada fue confusa y poco clara", valoró Torres.



"Ahora lo que tenemos que hacer es dar la cara por lo sucedido y pensar en el futuro con las cosas buenas que se hicieron durante el torneo", añadió.



Torres, de 33 años, que milita con los Sounders FC de Seattle, considera que la selección avanzó en algunas aspectos, pero hay otros en los que tendrá que mejorar y corregir errores.



"Ha llegado el momento de volver a nuestros respectivos equipos de competición seguir adelante y trabajar en mejorar lo que se hizo mal, pero también apoyarnos en todo lo bueno que generamos en el torneo que nos debe ayudar de cara al futuro", agregó.



Panamá completó su novena participación en la Copa Oro y consiguió estar en los cuartos de final por octava vez consecutiva, mientras que sus mejores clasificaciones fueron las del 2005 y 2013 cuando quedó subcampeona y fue tercera en las ediciones del 2011 y 2015.