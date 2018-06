Román muestra sus 'cuadritos' y 'Gavilán' dice que no hay miedo

domingo 10 de junio de 2018 - 10:27 a.m.

Los jugadores mantienen su preparación para el debut en Rusia 2018

A solo ocho días del debut de la selección de Panamá, en el Mundial de Rusia 2018; el capitán de la 'Sele', Román Torres, sorprendió a los periodistas al mostrar su condición física, luego de ser criticado por su peso.

El defensa se levanto el suéter, y respondió 'Ahí está la respuesta'; cuando se le preguntó sobre si ser el jugador más pesado de la Copa Mundial le favorecía o perjudicaría dentro del campo de juego frente a los rivales del grupo G.

Por otra parte, también se cuestionó sobre como la defensa panameña podrá detener a Romelu Lukaku, que mantiene 11 goles en los últimos 6 partidos, agregando también los otros atletas que componen la ofensiva belga.

'Más que todo tener concentración, lo he visto jugar (Lukaku) y no debemos darle espacio. Debemos tener mucho orden para poder detenerlo. No podemos darle espacio a Bélgica y es necesario que nosotros tengamos el balón. Con solo mantener la esférica podremos complicarlos´', explicó Torres.

El 'Mazinger' agregó que a soñado mucho con un mundial y llegar a Saranks es algo inolvidable. Sobre el primer gol de Panamá, en esta justa deportiva dijo que le gustaría ser el quien lo marque.

´'Siempre he soñado marcar en la copa del mundo y en cuestión de la celebración espero que se de primero que todo y que pueda darse la oportunidad de marcarlo con la gloria de Dios', detalló.

Gabriel Gómez dice que está para los 90 minutos

Otro que fue entrevistado, previó al entrenamiento de hoy fue el mediocampista del Atlético Bucaramanga, Gabriel “Gavilán” Gómez, el cual fue cuestionado porque no se espera que pueda disputar un partido completo.

'Los últimos amistosos contra suiza jugué los 90 minutos, con Irlanda del Norte estaba previsto jugar los 45; igualmente contra Noruega. El cuerpo técnico esta llevando las decisión de una buena forma que nosotros los jugadores entendemos las decisiones', detallá Gómez.

De igual forma en la conferencia de prensa, quiso dejar en claro que a los rivales (Bélgica, Inglaterra y Túnez), se les respetá pero no se debe mal interpretar el hecho de que ellos van a competir.

'Vamos a enfrentar a rivales muy fuerte. Para mi Bélgica es una de las selecciones más importantes de Europa, pero estamos concentrado y estamos cociente de lo que tenemos de por medio. Respetamos a los tres rivales que están en el grupo, pero no hay miedo', puntualizó.

Los comandados por el técnico Colombiano, Hernán Darío Gómez, se miden contra los 'Reds Devils' el próximo 18 de junio en el Estadio Olímpico de Sochi.