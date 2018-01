Roberto Kelly fue presentado como manager en México

jueves 18 de enero de 2018 - 3:24 p.m.

El panameño dirigirá a Sultanes de Monterrey

El ex-grandes ligas Roberto Kelly, fue oficializado como comandante del equipo Sultanes de Monterrey de la Liga Mexicana de Béisbol para la próxima temporada, el día de ayer.

Kelly, en su momento como jugador estuvo 14 temporadas en la Gran Carpa; ya ha dirigido en la Liga Mexicana de Béisbol, a los Diablos Rojos de México, donde también jugó. Aclaro en una entrevista realizada en el evento, que le agrada los retos y buscara levantar el titulo.

“Reto bastante bueno, a mi siempre me a gustado los retos y cuando se me hizo el acercamiento, obviamente el hecho de que Sultanes, tiene años que no a ganado un campeonato, yo creo que eso fue lo que más me motivo para querer llevarme el titulo con esta novena” explicó Roberto.

El ex-Yankee, sustituye al dominicano Félix Fermín que estuvo al mando de la novena regiomontana durante poco más de dos temporadas. De igual forma quiso explicar, su entusiasmo para comenzar a comandar a la franquicia

“El manager es importante, pero los peloteros son los que tienen que rendir en el juego, así que a mi me toca motivarlo, hacer que ellos crean en lo que tratamos de hacer, en lo que es la meta. No será un trabajo fácil, pero estoy ansioso de comenzar y ya quiero hablar con ellos y que ellos sepan las expectativas que yo y la directiva desean” Puntualizo.