Robben se retira del fútbol

viernes 5 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

Decisión. Arjen Robben anunció ayer que se retira. ‘Lo he estado pensando mucho durante las últimas semanas. Me tomé un tiempo para tomar una decisión sobre mi futuro después de mi último partido en el Bayern Múnich. He decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional', afirmó.