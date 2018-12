Un riñón amenazó sus sueños

martes 11 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

Juan Diego Pedroza, fue operado en dos ocasiones por un accidente en el establo.

PROMESA

A Juan Diego Pedroza, la hípica no le hacía ningún sentido cuando era un niño. Pero cuando está en los genes, como es el caso del joven aprendiz recién salido de la Academia Técnica de Jinetes Laffit Pincay Jr, montar purasangres de carreras se convirtió en una necesidad que tenía que ser satisfecha.

Su padre, Juan Pedroza, fue jinete y su tío, Eduardo, igualmente un profesional del sillín; así que lo de montar ejemplares de carreras era solo cuestión de orientación, misma que llegó de parte de ambos, para que Juan Diego ingresara en la academia.

Corría el año 2016, y el chico respondía a las enseñanzas de sus adiestradores y cumplía con los deberes académicos con solvencia.

Aunque todo estaba caminando bien, por un momento su sueño pudo terminar, incluso antes de iniciar.

‘Cuando estaba realizando trabajos en el establo, un caballo me pateó. Eso pasó en abril de 2016; fui operado y me extirparon un riñón. Pensé en no seguir adelante', explica el fusta.

La situación resultó caótica en un momento, cuando producto de la cirugía, tuvo nuevos problemas.

‘Reaparecieron una adherencias y fui operado otra vez. Mi papá no quería que volviera a montar, pero le dije que estaba hecho para esto; así que decidí seguir adelante y ahora, he cumplido conmigo, con mis padres y familia. Soy un jinete y este es mi lugar', aseguró Pedroza.

Este último fin de semana, Pedroza dio sus primeros pasos como jinete; lo hizo en grande, ya que ganó las tres carreras en las que le tocó montar. Su promoción real debió ser con los jóvenes, Ismael Tuñón, Luis Santos y Luis Rentería; en 2016, pero por los contratiempos, debutó dos años después de lo que debía ser.

‘Eso no importa; ya estoy en la pista y lo que cuenta es eso', sentenció.

Juan Diego aprendió el arte con los exjinetes Iván Obaldía y Víctor Alonso, quienes lo instruyeron en la academia.

Luego de su gran actuación, al joven de 18 años le sonríe la vida con la gran oportunidad de destacarse.

Ganó con ‘Angelina Jolie' y ‘Big Mike' el sábado, y con ‘End Road' el domingo , emulando a José Morelos, quien en su estreno en 2016 también ganó dos y el día siguiente otra, para completar tres.

Pedroza le agradece mucho a su hermano mayor y a Juan Pedroza, quien además de ser uno de los pony boys en los días de carreras en el hipódromo Presidente Remón, es amansador y galopador, por las enseñanzas que le ha dado.

‘De él he aprendido muchísimo', señaló.

Su sueño, es montar en la hípica de Europa, tal como su tío Eduardo lo hace desde hace muchos años.

‘Aún no he hablado con mi tío; espero hacerlo pronto. Primero quiero pulir mis destrezas. Sé que en Europa se gana mucho dinero y es allí donde quiero destacarme'; sentenció Pedroza, cuyo peso actual es de 106 libras, ideal en estas circunstancias de su carrera como jinete.