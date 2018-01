Resultados del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil

martes 23 de enero de 2018 - 11:03 a.m.

Panama Este se mantiene como lider en la tabla con 11-3

-Herreranos mantuvieron la superioridad ante Panamá Oeste

El derecho Héctor López, con un gran trabajo en el montículo, combinado con el bateo oportuno de Luis Tello, llevaron a Herrera a su décima victoria sobre Los Vaqueros, 5 carreras por 2, en partido que se jugó en el Estadio Horacio Mena de Chame.

Herrera anotó 5 carreras, conectó 9 imparables, cometió 2 errores en el campo de juegos. Por su parte Oeste anotó 2 carreras, conectó 7 imparables, cometió 3 errores en el terreno.

-Santeños se durmieron y Chiriquí se lleva la victoria

La novena de Chiriquí sorprendió al equipo de Los Santos, ganándole, 13 carreras por 7, alcanzando otra victoria más en el torneo, en partido que se celebró en el Estadio Carlos Alvarado Mazzola de Dolega.

Chiriquí anotó 13 carreras, conectaron 17 inatrapables, cometieron un error en el campo de juegos. Mientras que, por Los Santos, anotaron una carrera, conectaron 6 imparables, cometieron 2 errores al campo de juegos.

-Metropolitanos sin problemas, vencen a Occidente de visitante

Un cuadrangular conectado por Jeremías Valencia, con gran labor monticular del derecho Diego Benítez, llevaron a Panamá Metro a sumar un importante triunfo ante Occidente, 8 carreras por 1, en desafío disputado en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Por Metro anotaron 8 carreras, conectaron 11 inatrapables, cometieron 2 errores en el campo de juegos. Por su parte Occidente anotó una carrera, conectó 4 incogibles, cometió 4 errores en el terreno.

-Colon se impone a un Darién, que se sigue hundiendo en la tabla de posiciones

El equipo de Colón superó por blanqueada a la novena de Darién, 6 carreras por 0, en un emocionante partido que se jugó en el Estadio Roberto Mariano Bula de la Costa Atlántica.

Al Estadio Roberto Mariano Bula de la Costa Atlántico, entraron a presenciar el partido 239 aficionados, que dejaron una recaudación de B/.321.00.

Partidos para este hoy martes 23 de enero

Los partidos para este martes 23 de enero serán entre: Bocas del Toro vs Occidente, en el Estadio Carlos Alvarado Mazzola; Darién vs Herrera, en el Estadio Rico Cedeño; Panamá Este vs Colón, en el Estadio Roberto Mariano Bula de Colón. Todos los partidos se inician a las 7:00 p.m.