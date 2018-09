Reemplazando a ‘Gavilán' Gómez

POSICIÓN. El centrocampistas panameño Anibal Godoy reconoce la alta dificultad de tomar la posición de volante de marca, anteriormente ocupada por Gabriel Gómez, aunque es un trabajo que ha hecho en su club y sabe como cumplirlo.

‘El profe Gary me ha dado la confianza en este partido de jugar en esa posición de volante de marca o cinco, siempre es difícil de tratar de cubrir ese puesto que ha dejado ‘Gavilán' Gómez, creo que será difícil, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera', indicó el jugador.

Agregó que no será nada nuevo, debido a que ‘he jugado esa posición en mi club. No es nuevo, ni nada distinto que no pueda hacer'.

Godoy, uno de mundialista Rusia por Panamá y que siguen en el nuevo proceso, reconoce la responsabilidad de ser guía de los jugadores nuevos que debutan en el seleccionado panameño mayor.