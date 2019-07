Recomienda un DT mundialista

martes 30 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

Dio recomendaciones interesantes para la escogencia del seleccionador.

Opinión. Rubén Cárdenas padre, se refirió al tema del técnico de la Selección de Panamá. Dio recomendaciones interesantes para la escogencia del seleccionador.

‘El técnico que tiene que venir, debido a la situación de Panamá, debe ser mundialista. Panamá ya clasificó a un Mundial y no podemos descender. No podemos bajar el nivel. Tenemos que seguir ascendiendo. No podemos buscar un entrenador que no haya pisado un Mundial. Contratando a un técnico sin experiencia mundialista, es un retroceso', señaló.

El hijo del finado don Justiniano Cárdenas Izquierdo, fundador de Alianza FC en 1963, criticó la falta de un director técnico graduado en la Comisión de Selecciones de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

‘A los federados les digo: no es ser vivos, es ser inteligentes. Esa Comisión no hay ningún técnico panameño con experiencia para aportar en la escogencia. ¿Qué pasó con el hombre de fútbol en esa Comisión? Ser dirigente no es sólo buscar los mejores hoteles. No podemos destarcar los entrenadores para la parte futbolística', concluyó.