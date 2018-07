Recomienda a Jorge Dely...

domingo 22 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Blas Pérez habló del Árabe, de ‘Bolillo' y de su hijo

EXPERIENCIA

B las Pérez, uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol panameño, conversó con este medio mientras veía jugar a su hijo Blas Pérez hijo con la Sub-13 Élite de Plaza Amador en la Liga Distritorial de Panamá.

‘El Ratón' está aprovechando estos días libres para dedicarle tiempo a su familia y de paso medita si se retira o no del fútbol profesional a los 37 años.

¿Jugarás con el Árabe Unido?

Lo estoy conversando con mi familia. Tengo buena relación con el club. Ya hablé con ellos. Hay interés de ambas partes, pero es cuestión de tiempo dar mi decisión.

¿Tienes otra oferta en la LPF o en el exterior?

Tenía una oferta en el fútbol de India, pero la 'negra' (su esposa) me dijo deja esa vaina (entre risas). Eso está muy lejos.

¿Cómo ves a ‘Blasín' (Blas Pérez hijo) en sus inicios en el fútbol?

'Tiene mucho talento. Por ahora lo más lindo es compartir con él, así como lo hacía mi papá (el difunto 'Toro') conmigo cuando era niño. A veces le doy sus regañitos, pero lo más lindo es compartir con él. De paso felicito a Plaza Amador por tener una buena cantera con el profesor César 'Chino' Morales'.

¿Qué sientes con la partida de ‘Bolillo' Gómez?

Hizo lo que tenía que hacer. Se va por la puerta grande. Deja un legado. Hizo historia con llevarnos a nuestro primer Mundial. En lo personal queda un linda relación.

¿Quién debería ser su reemplazo?

Si es un técnico del exterior debe tener experiencia en mundiales. Si es de Panamá, recomendaría al profesor Jorge Dely Valdés (DT de la Sub-20 de Panamá). Es una persona muy capaz. Otro que también puede tomar las riendas es el profesor Gary Stempel.

¿Ya te hace falta la Selección?

Por ahora no se siente tanto el retiro, pero cuando esté de fanático en el estadio me entrará la nostalgia. El Mundial de Fútbol fue lo mejor de mi carrera como futbolista profesional. Ese recuerdo me da satisfacción y alegría.

¿Te ves como técnico, comentarista o dirigente después de tu retiro?

Como técnico... Quiero estudiar. Quizás lo haré en el exterior. Quiero prepararme bien.

¿Te ves dirigiendo a Árabe Unido?

Sería lindo. Ojalá llegue esa oportunidad.

¿Qué le aconsejarías a Édgar Yoel Bárcenas en su nuevo reto con el Real Oviedo?

Yo jugué 7 meses en la Segunda de España (Hércules) y es un gran fútbol y un gran país. De seguro la romperá. Bárcenas es un chico que escucha y es muy talentoso. Además tendrá cerca a Julio Dely Valdés (DT del Atlético Malagueño).

¿Tenemos para volver al Mundial?

Claro. Hay un grupo joven, talentoso y algunos con experiencia mundialista. Es cuestión de hacer las cosas bien y creérsela.