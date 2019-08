El PSG ha rechazado las ofertas del Real Madrid y del Barcelona por Neymar

jueves 22 de agosto de 2019 - 1:18 p.m.

Diferentes medios han estimado que el montaje financiero se situaba entre 160 y 190 millones de euros

El París Saint Germain (PSG) ha rechazado las últimas ofertas que le han hecho por Neymar el Real Madrid y el Barcelona por la misma razón que ya lo había hecho con las anteriores: no cumplen con la condición que se han fijado para desprenderse de él, recibir al menos tanto como pagó en 2017.



"L'Équipe" explica este jueves que el PSG ha dicho no a la propuesta del Real Madrid que consistía en canjear al astro brasileño por un cheque de 100 millones de euros y tres jugadores de los que el periódico francés dice que el club merengue querría desembarazarse.



Se trataba del delantero galés Gareth Bale (valorado en 60 millones de euros), del centrocampista colombiano James Rodríguez (50 millones) y del portero costarricense Keylor Navas (10 millones).



Para el equipo de la capital francesa, eso no responde a lo que espera, que es obtener por Neymar al menos los 222 millones de euros que tuvieron que abonar al Barça por él en 2017.



El Real Madrid, según "L'Équipe", decidió pasar a la ofensiva en el fichaje del delantero brasileño en los últimos días, una vez que su presidente, Florentino Pérez, tuvo la seguridad de que esa operación sería compatible con la que es su gran obsesión para dentro de un año, y que comparte con el entrenador, Zinedine Zidane, hacerse con la otra estrella del PSG, Kylian Mbappé.



En cuanto a la última propuesta del Barcelona, la negativa del PSG llegó este miércoles, de acuerdo con "RMC Sports", que precisa que el club catalán esperaba conseguir a Neymar prestado esta temporada a cambio de un pago, y con una opción de compra.



Diferentes medios han estimado que el montaje financiero se situaba entre 160 y 190 millones de euros.



El director deportivo, Leonardo, había aceptado en el encuentro que mantuvo con representantes del Barcelona en París el día 13 un traspaso que incluyera otros jugadores a cambio, pero siempre que integrara un cheque de al menos 100 millones de euros.



Una fuente del PSG citada por "L'Équipe" trata de explicar que el club francés no está bajo presión en las negociaciones porque la eventualidad del traspaso de Neymar es una iniciativa propia y podría quedarse donde está, ya que tiene contrato para tres años más.



"El club no puede salir perdiendo. Bien Neymar se va con condiciones altamente satisfactorias para nosotros, bien conservaremos a un jugador de una calidad fenomenal".



Al margen del Madrid y del Barcelona, un tercer pretendiente potencial podría ser el Juventus de Turín.



El equipo italiano y el PSG tienen un punto común, el interés del primero para que se vaya el argentino Paulo Dybala y el del segundo por quedárselo.