Rechaza que la llamen ‘La Messi' de argentina

martes 11 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

"me gustaría que nos comenzaran a conocer por nuestro nombre'" dijo la capitana.

ESTRELLA. Estefanía Banini fue la figura y lideró a la selección de Argentina que ofreció una excelente imagen en su regreso al Mundial femenino tras 12 años, al empatar 0-0 ante Japón, ayer en el Parque de los Príncipes de París, un resultado que le permite soñar con pasar por primera vez la fase de grupos.

Lo primero que pidió fue que no le dijeran más ‘La Messi': ‘Es muy lindo que me comparen, pero me gustaría que nos comenzaran a conocer por nuestro nombre', dijo la capitana y número 10 de su selección.