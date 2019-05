El Real Madrid adjudica a FCC la remodelación del estadio Santiago Bernabéu

miércoles 8 de mayo de 2019 - 1:46 p.m.

FCC cuenta con una amplia experiencia en la construcción de estadios de fútbol.

FCC se ha impuesto a Ferrovial, Acciona y San José en la puja por las obras de remodelación del estadio del Real Madrid, Santiago Bernabéu, un proyecto que se espera que ascienda a 475 millones de euros y que se extienda durante cuatro años, han confirmado a EFE fuentes cercanas a la negociación.



Posteriormente, el Real Madrid confirmó en un comunicado, tras la junta directiva celebrada este miércoles, que adjudica "el concurso para la ejecución de las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu a la empresa FCC Construcción".



El informe de evaluación de ofertas del concurso emitido por la Ingeniería independiente, Ayesa, contratada por el club, calificó como la oferta "más económica y con el menor plazo de ejecución" la presentada por FCC, "con un sistema constructivo que permite minimizar las molestias a la operatividad del estadio y del entorno".



FCC cuenta con una amplia experiencia en la construcción de estadios de fútbol. La compañía controlada por el magnate mexicano Carlos Slim ya se encargó del Allianz Arena de Múnich, así como de distintos estadios para la Eurocopa de fútbol que se celebró en Polonia y Ucrania (el Estadio de Poznan, el Estadio Nacional de Varsovia o el estadio de Gdansk).



En mayo de 2018, el presidente del Real Madrid y de ACS, Florentino Pérez avanzó que las obras se adjudicarían a principios de 2019 y que su grupo constructor no participaría en el proceso en virtud de un acuerdo de la Junta directiva del Real Madrid, cuyos miembros se comprometen a no acudir con sus respectivos negocios a asuntos relacionados con el club.



Ya entonces el directivo señaló que las obras eran muy complicadas y que tras el proyecto de urbanización y parcelación se trabajaba en el de ejecución.



A mediados de abril se aprobó el proyecto de reparcelación para remodelar el estadio Santiago Bernabéu, un paso que permite demoler las dos torres circulares enclavadas en los extremos de la fachada oeste del estadio y el centro comercial conocido como la Esquina del Bernabéu.



Está previsto que las obras comiencen en el mes de junio, una vez acabada la temporada. El compromiso del plazo para las obras de remodelación es de 39 meses, por lo que se finalizarán en agosto de 2022, extendiéndose cuatro meses más para la urbanización exterior del entorno del estadio.



El nuevo plan especial ordena en total 90.000 metros cuadrados de los alrededores del Santiago Bernabéu y, si bien no incrementa la edificabilidad, permite aumentar la altura del recinto para instalar una cubierta retráctil articulada que actuará como barrera de protección acústica y lumínica para el espacio urbano colindante.



Se mantienen, por tanto, los 125.000 metros cuadrados de edificabilidad deportiva privada existentes actualmente y el aforo actual, y no se incorporan nuevos usos urbanísticos diferentes al deportivo privado con sus usos compatibles ya autorizados.



La zona limita al norte con la calle de Rafael Salgado, al este con la plaza de los Sagrados Corazones y la calle Padre Damián, al sur con la avenida de Concha Espina y al oeste con las vías laterales de servicio del paseo de la Castellana.



El Real Madrid se endeudará hasta 575 millones de euros por un plazo máximo de 35 años para financiar la remodelación, que generará dos nuevos espacios abiertos al público: uno en el frontal de la Castellana, donde serán eliminadas las zonas de aparcamiento y la gasolinera, y otro en la plaza de los Sagrados Corazones, que ocupará el solar donde ahora se ubica el centro comercial.