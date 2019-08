'Son muy rápidos, gambetean muy bien, pero no son muy agresivos' dice Gallego

martes 20 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Américo Gallego resaltó la velocidad y la gambeta del jugador panameño, pero crítica su falta de agresividad

Américo Rubén Gallego realizó ayer su primer entrenamiento con la Selección de Panamá y sacó varias conclusiones de la Fecha 4 del Torneo Apertura 2019 de la LPF.

‘El Tolo' asistió a 3 partidos en su primer fin de semana en Panamá y resaltó lo bueno y lo malo. El ídolo de River Plate como jugador y DT observó el Derbi entre CAI vs. San Francisco, el Clásico entre Plaza Amador vs. Tauro FC y el partido entre Alianza FC vs. Costa del Este.

‘Son muy rápidos, gambetean muy bien, pero no son muy agresivos, y en el fútbol a veces tenés que ser un poco agresivo', dijo Gallego, de 64 años.

El argentino habló después del entrenamiento con los del patio. El entreno fue a puerta cerrada en el Estadio Rommel Fernández.

Gallego, asistente de Daniel Passarella con la Albiceleste en Francia 1998, trabajó con 16 jugadores de los 18 jugadores convocados. Javier Rivera (Atlético Chiriquí) y Kevin Galván (Sporting San Miguelito) se unen hoy desde las 7:00 de la mañana.

‘Todavía no tengo a los jugadores (legionarios), solo los de acá. La idea es que salgan 3 o 4 jugadores de la liga local, hay jugadores muy jóvenes, después habrá que darle la forma de jugar en equipo', explicó.

El debut de Gallego en el banquillo panameño es un tema obligado, también habló de Román Torres y Édgar Yoel Bárcenas, quienes son piezas claves en el once titular.

‘Bárcenas es un jugador muy importante. Cuando salga de acá voy a tratar de hablar con él, porque él debe estar preocupado sobre si lo convocan. Los mejores jugadores tienen que estar. También estuvimos una hora charlando con Román, y me parece que es un capitán, no lo queremos hinchar tanto con lo sucedido. Todo está encaminado y si puede jugar en la Selección, va a estar conmigo'.

Gallego disputará su primer partido como seleccionador de Panamá ante Bermudas por Liga de Naciones de la Concacaf.

Dicho encuentro será el 5 de septiembre próximo en la isla. La vuelta, ante el mismo rival, se jugará 3 días después en el Rommel Fernández.

Lo que vamos a hacer es sancionar a aquellos que se demoren en solicitar sus vacantes, esa es la única medida porque tenemos MARCELA PAREDES MINISTRA DE EDUCACIÓN