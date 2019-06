Rangers retiran la camiseta de Adrián Beltré

domingo 9 de junio de 2019 - 12:01 a.m.

En una ceremonia antes del partido contra los Oakland en el Global Life Park

Homenaje. Los Texas Rangers retiraron la camiseta con el #29 que vistió el dominicano Adrián Beltré durante ocho temporadas, en una ceremonia antes del partido de ayer contra los Oakland en el Global Life Park.

Entre los invitados especiales a la ceremonia del retiro del número de Beltré estuvieron el inicialista Prince Fielder, los ex jardineros David Murphy y Julio Borbón y el ex torpedero Michael Young. También la familia de Beltré y el ex lanzador Steve Foucault (1973 y 1976) fue el primer jugador de Texas que vistió el número 29.