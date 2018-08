Ramos: "La pérdida de un jugador tan desequilibrante siempre es negativa"

martes 14 de agosto de 2018 - 7:52 p.m.

El capitán del Real Madrid brindó su punto de vista sobre la transacción de Cristiano Ronaldo a la Juventus

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, valoró la ausencia de Cristiano Ronaldo admitiendo que "la pérdida de un jugador tan desequilibrante siempre es negativa", pero situó al club por encima de intereses individuales, sin cerrar las puertas a un nuevo fichaje.



"La pérdida de un jugador tan desequilibrante como Cristiano siempre es negativa pero no por eso el Real Madrid va a dejar de ganar. A lo largo de la historia han pasado jugadores más o menos importantes y el club está por encima de todos nosotros, ha ganado en grandeza y pase lo que pase no dejará de ganar. Él ha decidido cerrar una etapa, es muy respetable, ojalá le vaya lo mejor posible y a nosotros también", valoró.



"La baja de Cristiano es importante pero ningún jugador debe estar por encima del club y mientras exista hambre de seguir creciendo, mejorando y conseguir títulos, la mentalidad es más importante que el talento individual del futbolista", añadió.



Ramos fue preguntado por las declaraciones de Cristiano sobre la familia que ha encontrado en el Juventus respecto al Real Madrid. "Habría que profundizar un poco más en esas opiniones de Cris. Aquí nos hemos sentido siempre una familia y no sé si habla del vestuario o de la cúpula. Una de las claves del éxito durante muchos años ha sido que hemos sido una familia en el vestuario y le hemos sentido parte de la gran familia que seguimos teniendo".



Respetando el trabajo de la directiva y dejando claro que los jugadores no son los que deciden si se tiene que reforzar el proyecto, el capitán aseguró que las puertas del vestuario están "abiertas a grandes jugadores" y si llega un fichaje de última hora, harán lo posible para una rápida adaptación.



En ese sentido valoró la llegada del belga Thibaut Courtois. "La portería es una posición muy cuestionada desde hace muchos años en el Real Madrid. Teníamos un grandísimo portero y se refuerza la competencia con la llegada de Courtois. Mejorar la plantilla es muy positivo. Nadie le va a achacar que tenga un pasado rojiblanco".



Sobre la final de la Supercopa de Europa que el Real Madrid disputa ante el Atlético de Madrid, el capitán destacó la oportunidad de seguir haciendo historia.



"Es un privilegio jugarla. Cada vez que te toca disputar una Supercopa de Europa es señal de que las cosas han ido bien, es el premio tras conseguir tres Champions consecutivas. Tenemos oportunidad de reivindicarnos como campeón, con mucha ilusión de conseguir este título para empezar la temporada", concluyó.