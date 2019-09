Quintana termina matrimonio con Movistar y se muda al Arkea

La próxima temporada dejará el equipo en el que ha militado los ocho últimos años.

Decisión. El colombiano Nairo Quintana (Movistar) confirmó por primera vez en la rueda de prensa de su equipo en la jornada de descanso de la Vuelta 2019 que la próxima temporada dejará el equipo en el que ha militado los ocho últimos años, desde 2012.

‘Creo que he cumplido un ciclo y tendré que romper este matrimonio al menos por ahora', explicó el de Boyacá.

A pesar de que era una marcha anunciada desde hace algún tiempo, Quintana todavía no lo había oficializado como lo hizo en Pau aunque dejó una puerta abierta incluso a un posible regreso en el futuro.

‘No sé si luego regresaré o me quieran con el tiempo, pero de momento me tengo que marchar', afirmó.

Quintana reconoció que en la formación que dirige Eusebio Unzué, con la que ha conquistado el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, además de haber sido podio en el Tour de Francia tres veces, entre otros resultados, es donde ‘he pasado los mejores momentos de mi vida ciclista'.

También se mostró ‘absolutamente agradecido con todos los que han formado parte del equipo en el tiempo' que ha estado, como ciclistas, masajistas, médicos, auxiliares y los que trabajan en las oficinas, tanto los que todavía están como los que ya han dejado el equipo.

