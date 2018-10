‘Quiero un reto mayor'

viernes 12 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

OBJETIVO. El clasificado mundial panameño Bryan ‘La Roca' De Gracia, espera cerrar el año 2018 enfrentado a un gran rival y anhela que sea fuera del territorio nacional.

‘Quiero cerrar el año con un buen combate, me gustaría un reto mayor para seguir esforzándome y me gustaría que fuera con un gran rival para seguir subiendo en el ranking mundial', expresó ‘La Roca' De Gracia, quien ahora entrena en el gimnasio Pedro ‘Rockero' Alcázar de Curundú.

El púgil chiricano, quien se prepara bajo la dirección del excampeón mundial panameño Ricardo ‘El Maestrito' Córdoba, explicó que también hace tiempo quiere pelear fuera de Panamá, pero todo dependerá de su promotor.

‘Si no puedo pelear fuera de Panamá, por lo menos me gustaría pelear con un rival de alto nivel que me exija y me haga demostrar mi verdadera capacidad. Yo sé que todos los fanáticos me quiere ver con un peleador de alto nivel', agregó.

Por último manifestó que ya para el próximo año, entonces se enfocaría en buscar una pelea de título mundial de las 126 libras.