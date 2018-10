¡Quiere volver!

lunes 22 de octubre de 2018 - 12:01 a.m.

Julio Dely busca revancha del 2013. Sueña dirigir nuevamente la Selección

Julio Dely Valdés, el mejor jugador nacido en este país, quiere una revancha con la Selección de Panamá. El golpe del 15 de octubre del 2013 (derrota 3-2 ante Estados Unidos), le marcó su vida personal y deportiva, y esa herida quiere curarla con otra oportunidad con ‘La Roja'.

‘Fue el momento más doloroso y triste de mi vida. No he vivido algo más duro. Me gustaría dirigir a la Selección nuevamente. Por ahora no hay acercamientos, solo rumores', dijo ‘El Panagol' desde Málaga a la cuenta panameña Agenda Fútbol (@Agenda_Futbol).

¿Panamá tiene para volver a un Mundial? Le preguntó la periodista Itzel Luna.

‘Panamá tiene el material para repetir en los mundiales. Yo no haría muchos cambios', respondió.

Julio Dely, que llegó a un mutuo acuerdo con el Atlético Malagueño de la Segunda B por 7 derrotas en 7 fechas, tiene como rival al puesto de seleccionador a Gary Stempel, Luis Fernando Suárez y no se descarta Jorge Luis Pinto.

‘Dirigir mi Selección me llena de orgullo y ahora que estoy libre se facilita más mi llegada', aclaró.

Ramón Cardoze, vicepresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), admitió su gusto por Julio Dely Valdés hace unos días y confirmó que es uno de los fuertes candidatos.

Julio Dely Valdés ha ganado poco como técnico (nos refiriéndose a títulos). En Águila de El Salvador fracasó, con el Árabe Unido sin pena ni gloria y en el Malagueño lo ascendió a la Segunda B, pero su arranque fue malo. A nivel de selecciones clasificó al Mundial Sub-20 de Canadá 2007 y fue subcampeón de Copa Oro 2013.