Quiere escribir otra historia con Los Mets

lunes 10 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

Rubén Tejada está poniendo números para regresar a la Gran Manzana

La carrera del panameño Rubén Tejada tiene un antes y un después de la lesión que sufrió en el 2015 en una jugada en la segunda base ante el veterano Chase Utley. Desde entonces no fue el mismo y no ha podido volver a establecerse en las Grandes Ligas.

Los Mets lo dejaron libre en marzo de 2016; de allí pasó a Cardenales de San Luis, Gigantes de San Francisco, Yanquis de Nueva York, Orioles de Baltimore, hasta regresar a la organización que lo formó como pelotero: Los Mets.

Tejada quiere regresar al terreno del Citi Field, pero esta vez para quedarse, y está haciendo números de peso en la sucursal Triple A con los Syracuse Mets.

Esta campaña está bateando en Ligas Menores para .368, producto de 28 imparables en 76 turnos al bate en, incluyendo dos jonrones, siete doble. Con nueve impulsadas y 16 anotadas, todo en 20 partidos.

‘Me concentro en cada turno y en cada juego, así que creo que es por eso que va bien hasta ahora, con el comienzo aquí en Triple A. Nunca se sabe lo que pasa aquí. Nunca se sabe cuándo te dan la oportunidad, debes mantenerte realmente positivo y seguir trabajando de la misma manera', comentó Tejada a www.syracuse.com.

El veragüense no olvida el último partido en casa de Nueva York, que el fue 10 de octubre de 2015 ante los Dodgers de Los Ángeles en la serie divisional de la Liga Nacional.

‘Ese fue mi último juego allí. Fue un juego difícil para mí, una situación difícil después de dejar a los Mets. Es parte de mi pasado. No puedo hacer nada con eso, así que me preparo al 100 por ciento para prepararme con esa pierna y con todo. Me siento muy bien ahora mismo', recordó.

‘Me dieron la oportunidad de jugar en las grandes ligas (en 2010). Aprecié esa situación en ese momento. Pero ahora mismo estoy en una posición diferente. Me siento muy bien. Mi cuerpo esta sano, creo que tengo la oportunidad de volver allí y ayudar al equipo a ganar. Sigo haciendo lo mismo. Tal vez me den una oportunidad. Nunca sabes qué pasa mañana', expresó.

Tejada apenas tuvo contrato este año el 23 de marzo pasado.

‘Él tiene un gran enfoque. Ha estado en las Grandes Ligas antes. Él te da turnos de calidad. Ese era su juego. Él sabe cómo jugar', dijo el mánager de Syracyre, Tony DeFrancesco.