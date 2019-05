"No sé quién los invitó", Canelo, al ver a la prensa en el bautizo de su hijo

lunes 13 de mayo de 2019 - 11:29 a.m.

El boxeador no quiso dar declaraciones y manifestó estar molesto al ver la presencia de cámaras en el evento familiar

Opiniones divididas ha generado un video del boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez, cuando llegó al bautizo de su hijo, Saúl Adiel, en Guadalajara, México, ocurrida el sábado, y sin reparos le dijo a la prensa presente que no se sentía cómodo al verlos ahí.

Los periodistas y camarógrafos esperaban al boxeador afuera de la iglesia donde se realizaría la ceremonia, al bajar su auto, los reporteros lo saludaron y le pidieron "dos minutos" para atenderlos, y el Canelo muy molesto les contesta: "Con el respeto que se merecen, no se quién los invitó. Es mi vida personal y a mí no me gusta este tipo de cosas. Con el respeto que se merecen, muchas gracias, pero no, no es de mi agrado".

La extravagante fiesta con temática de circo quedó en segundo plano luego de que El Canelo armó alboroto con la prensa al llegar a la iglesia donde se llevó a cabo la ceremonia católica.