A puro coraje

domingo 23 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

Alexander Bowen logró ayer un nuevo récord nacional

El panameño Alexander Bowen sacó ayer toda la garra y de paso, logró un nuevo récord nacional y se clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, eso sí, con mucho esfuerzo pudo competir, ya que casi no llega a tiempo.

El pana consiguió un salto alto de 2.22 metros ayer en el Campeonato Centroamericano de Atletismo, que se realiza en Managua, Nicaragua.

Los Juegos Panamericanos serán del próximo 26 de julio al 11 de agosto.

‘Solo quiero agradecer a Dios, por la oportunidad. Algunos saben el viaje que he realizado en las últimas 24 horas solo para llegar a la competencia. Llegué a Nicaragua a las 7:29 a.m. después de los problemas que tenía saliendo de Panamá y el salto de altura de los hombres comenzó a las 7:30 a.m.', explicó Bowen en su cuenta de instagram.

‘Nada me detiene este año', aseguró.

Bowen, quien nació en los Estados Unidos, venía de ganar oro en los pasados Juegos Sudamericanos en Lima, Perú, donde saltó 2.21. Allí consiguió su boleto al Mundial de Atletismo en Doha, Catar.