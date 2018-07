Puerto Rico vence a Venezuela y Cuba sufre pero le gana a Panamá en béisbol

En el estadio Édgar Rentería los boricuas estrenaron la pizarra por intermedio de Osvaldo Martínez, tras sencillo de Jeffrey Domínguez.



Posteriormente, Wilfredo Rodríguez-Chévere pegó un doblete con las bases llenas, el cual trajo al plato tres carreras en las piernas de Jeffrey Domínguez, Randy Ruiz y Jaime Ortiz.



La quinta rayita de los isleños llegó tras una roleta al pitcher de Jonathan García, que impulsó a Rodríguez.



Venezuela anotó una carrera en el octavo con Junior Sosa y en el noveno episodio logró dos más por intermedio de Mario Martínez y de nuevo con Sosa.



El pitcher ganador fue Adalberto Flores, que en cinco entradas completas permitió tres imparables y no le anotaron carreras. El juego salvado fue para Fernando Cabrera.



Mientras que el perdedor fue Héctor Mayora, quien lanzó apenas un tercio de inning y le batearon tres hits y le anotaron cuatro carreras.



En el segundo juego en el estadio Édgar Rentería, Cuba sufrió para derrotar por 1-0 a Panamá, que hasta la última entrada dio la pelea.



Hasta el último out del último inning, Panamá tuvo contra las cuerdas a Cuba, que terminó imponiéndose y sumó su segunda victoria en línea en el béisbol, en tanto que los canaleros sufrieron su segunda derrota al hilo.



La única carrera del partido, Cuba la anotó en el mismo primer episodio, producto de una base por bolas que recibió Yordan Manduley, quien luego avanzó por sencillo de Yurisbel Gracial y después anotó por error en el tiro del receptor José Camarena al tercera base Belarmino Campos.



Panamá pudo igualar la pizarra, pero sus bateadores no conectaron el batazo oportuno.



La posibilidad más cercana que tuvo Panamá de empatar el juego fue en el noveno episodio, cuando Gerald Chin y Manuel Rodríguez conectaron imparables, pero el cerrador Raidel Martínez ponchó a Belarmino Campos para acabar con las angustias cubanas.