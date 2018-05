Los privados de libertad tienen mucho talento, dice Stempel

jueves 17 de mayo de 2018 - 3:35 p.m.

Bajo un sol ardiente, se realizó un partido de fútbol amistoso entre el Equipo de Personas Privadas de Libertad del Centro Penitenciario de Tinajitas y ex miembros de la Selección Nacional, resultando vencedores los primeros con un marcador de 8 goles a 3, como parte de las clínicas deportivas que ofrece el Director Técnico de la sub17, Gary Stempel.

La idea de Stempel es crear sesiones de entrenamiento, juegos e invitar a jugadores de los diferentes clubes para compartir con las personas privadas de libertad, con el objetivo de, a través del fútbol, se pueda crear conciencia y educar para que las personas privadas de libertad puedan desahogarse, aprendan a respetar a su rival y a los árbitros.

Jugadores de la talla de Roberto el “bombardero” Brown, ex jugador de la Selección Nacional y Juan Ramón Solís capitán de la primera selección mundialista de la sub20, compartieron sus experiencias como jugadores para animar y motivar a los internos, para que cuando recuperen su libertad sepan cómo comportarse.

Los privados de libertad tienen muchos talentos, dice Stempel, debido a que algunos de ellos han jugado en la Selección y algunos clubes, la idea es devolverles la fe, la esperanza y la oportunidad que tienen de volver a jugar.

Levantar la autoestima no es fácil, pero no imposible y por eso estamos trabajando para que las personas privadas de libertad no caigan en los mismos delitos, vicios y tentaciones, agregó el Director Técnico de la sub17.

No es la primera vez que Roberto Brown ex jugador de la Selección Nacional aparta tiempo para compartir en clínicas deportivas con las personas privadas de libertad, cree que parte de lo que hace les pertenece, porque algunos de ellos son conocidos, amigos y familiares. La motivación es traerle esperanza, alegría, que la vida pone situaciones difíciles pero al mismo tiempo te da la oportunidad de cambiar.

“Con lo que hacemos tratamos que la resocialización se haga efectiva y puedan conseguir un mejor futuro, el pasado no se puede borrar; pero si pueden cambiar el futuro y eso depende de cada uno de ellos, el simple hecho que tengan vida es una oportunidad para hacerlo” dijo Brown.

José Luis Garcés quien juega para el equipo de Costa del Este, es otro de los futbolistas que compartió con los privados de libertad, reconoce que hoy día las cosas no son las mejores y por eso hay que cambiar.

Quienes también disfrutaron al máximo fueron las personas privadas de libertad; aún con el sudor corriendo por su rostro Roberto Vargas, privado de libertad, considera positiva esta dinámica de la clínica deportiva, para los que están afuera puedan ver que podemos cambiar y dar un paso positivo a la vida. Nosotros vamos aprovechar esta oportunidad que hoy se nos brinda.

Hay que darle oportunidades, ese impulso a los privados de libertad con plazas de trabajo, para que cuando recuperen su libertad puedan tener un medio para llevar el sustento a sus hogares, agregó Vargas.