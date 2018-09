Presidente de Afutpa no podía entrar porque tenia credencial de prensa

lunes 24 de septiembre de 2018 - 8:26 p.m.

FEPAFUT sustenta que la acreditación de Juan Ramón Solís no era la permitida

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), se pronunció sobre la decisión por la que el presidente de la Asociación De Futbolista De Panamá (Afutpa), Juan Ramón Solís, no se le permitió la entrada el pasado viernes, al estadio, Agustín "Muquita" Sánchez.

Según el comunicado, Solís no contaba con una acreditación habilitada para el acceso a las gradas, ya que este estaba como prensa de una televisora en la que no colabora en la actualidad. A Fepafut se le notificó el pasado 21 de septiembre, que ya no colaboraba con el medio de comunicación.

“La seguridad privada del estadio y miembros de la policía nacional no permitieron el acceso a los camerinos al señor Solís, y procedieron a solicitarle que se ubicara en las graderías de público, ya que el mismo se encontraba en un área restringida. Después de varios minutos de conversación con miembros de la seguridad del estadio, el señor Solís se traslada a la gradería de público”, destaca Fepafut.

El escrito finalizó manifestando que el presidente de Afutpa, se retiro del coloso de La Chorrera voluntariamente.