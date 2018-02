La prensa francesa se aferra a la remontada

jueves 15 de febrero de 2018 - 11:10 a.m.

El técnico del PSG esta en el ojo del huracán, luego de perder 3-1 en el Santiago Bernabéu

"Misión posible", titula el diario "L'Équipe" sobre la gesta que debe hacer el París Saint-Germain derrotado anoche en el Bernabeu 3-1 por el Real Madrid lo que provoca que los de Unai Emery estén "condenados a la remontada", según "Le Parisien".



"Aunque el PSG se hundió ayer al final del partido, la calificación para cuartos no está perdida", agrega "L'Équipe" que en portada insiste en la misma idea: "Esto no ha acabado".



El diario pone en duda el arbitraje "cuando un nuevo rico intenta destronar a un grande de Europa" y ataca a Emery, cuyos cambios fueron "complejos" y "precipitaron al equipo a perder su solidez".



También se pregunta sobre "la ausencia de relación técnica" de un tridente "de 500 millones de euros" y augura "unos días agitados" para el entrenador español.



El rotativo considera que Cristiano Ronaldo se impuso en el duelo de estrellas a Neymar. El portugués, "poco visible en el juego, marcó" mientras que el brasileño tuvo "una influencia en el juego demasiado difusa para un hombre que vale 222 millones".



"Le Parisien" achaca la derrota al "techo de cristal" que el PSG no logra romper en la competición europea, "un cuadro que están condenados a admirar pero no a pintar".



Achacan la derrota a las decisiones de Emery, considera que Neymar estuvo "dos escalones por debajo" de Ronaldo y asegura que "el PSG tiene ahora tres semanas para convertirse al fin en un equipo capaz de cambiar su destino".



El diario considera que hay tres motivos para la esperanza: "París es objetivamente mejor", "la vuelta se juega en el Parque de los Príncipes" y el tridente formado por Neymar, Cavani y Mbappé "tienen pendiente una revancha".



"El Madrid crucifica al PSG", titula "Le Figaro", que se diferencia de los otros diarios al asegurar que "la labor será complicada en la vuelta".



El rotativo conservador también considera que "Neymar desperdició una primera ocasión" ya que "no se mostró decisivo" en el duelo, algo para lo que fue fichado.



En su versión digital, el vespertino "Le Monde" considera que la derrota es "la apuesta perdida de Emery", que estuvo "a diez minutos de que sus decisiones osadas fueron aplaudidas"