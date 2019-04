¡Se prende el Kenny!

sábado 27 de abril de 2019 - 12:03 a.m.

El estadio de David recibe hoy el sexto partido de la final del Béisbol Mayor. Metro quiere coronarse y Chiriquí obligar a un séptimo juego

El actual campeón se niega a morir y logró que la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor vuelva al estadio Kenny Serracín de la ciudad de David para el sexto juego entre Panamá Metro y Chiriquí.

La serie está en favor de los capitalinos 3-2.

Metro saldrá al diamante por su octavo título, mientras que Chiriquí, con la fuerza que le dan sus fanáticos, espera obligar a un séptimo encuentro.

‘Bueno como dice la gente, nos gusta estar contra la pared. Lo bueno es que mientras no caiga el último out, mientras no sentimos que perdamos, todavía estamos vivo. El equipo demostró hoy (jueves) que nosotros tenemos garra, podemos jugar bajo presión', expresó el técnico de Chiriquí Lenín Picota.

Chiriquí toma aire con volver a su territorio.

‘Tenemos ventaja de casa. Nosotros jugamos muy bien en casa, yo creo que hay que ripostar este juego que viene, para empatar la serie y ver que pasa el domingo. Vamos con mucho ánimo', agregó.

Picota le daría la responsabilidad de abrir hoy a Ernesto Silva. Mientras que José Murillo III anunció al refuerzo dominicano José Almarante.