Preguntan por él

miércoles 12 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

Johan Camargo llama la atención en las Reuniones Invernales

FIGURA

En las Reuniones Invernales el gerente general de los Bravos, Alex Anthopoulos, no ha tenido problema en escuchar ofertas por sus jugadores, aunque su prioridad es adquirir un abridor estelar, un outfielder y profundidad para el bullpen.

‘Yo creo que nosotros aupamos las conversaciones No tengan miedo de preguntar, porque no nos vamos a ofender. Yo prefiero tener la conversación. Nos gusta intercambiar ideas. Nosotros consideramos todo. Yo sé que a nosotros no nos da miedo preguntar por otros peloteros (de otros equipos)', comentó Anthopoulos a www.lasmayores.com.

Uno de sus jugadores, que ha llamado la atención de otras organizaciones es precisamente el panameño Johan Camargo, a quien se le ha complicado el camino con la llegada del tercera base Josh Donaldson.

‘Estamos hablando sobre algunas cosas", reconoció Anthopoulos. "Yo no diría que estamos cerca. Pero ciertamente hemos conversado sobre algunos peloteros del equipo grande'.