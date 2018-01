Los “Potros” son los primeros clasificados a la ronda de 8

viernes 26 de enero de 2018 - 11:59 a.m.

Bocas del Toro, Colón y Panamá Oeste están empatados en la tabla con 8-10

La novena de Panamá Este venció al equipo de Panamá Oeste, 6 carreras por 4, en partido que se celebró en el Estadio Horacio Mena de Chame, para conseguir su pase a la ronda de 8 donde se enfrentaran al que quede en la octava posición.

Rafael García, abridor del partido se anotó el triunfo, al tirar 5 episodios completos, en los que se enfrentó a 18 bateadores, le pegaron 4 imparables, ponchó a 4 y boleo a 2. Perdió el encuentro el zurdo Arath Ocalagan.

Panamá Este anotó 6 carreras, conectaron 7 inatrapables, cometieron 3 errores en el campo de juegos. Mientras que, por Panamá Oeste, anotaron 4 carreras, conectaron 9 imparables, cometieron 4 errores al campo de juegos.

-Veragüenses sorprende a Coclé

Una remontada en el ultimo momento, le tomó a los Indios para vencer a la Leña Roja, 11 carreras por 10, en partido que se jugó en el Estadio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce.

Wens Mesa trabajó con buen control de sus lanzamientos, para anotarse el triunfo, con 3 episodios 2 tercios lanzados, en las que se enfrentó a 14 bateadores, permitió 3 imparables, le anotaron una carrera y boleó a 2. Cargo con la derrota el derecho Kendry Cisneros.

Veraguas anotó 11 carreras, conectó 16 imparables, cometió 3 errores en el campo de juegos. Por su parte Coclé anotó 10 carreras, conectó 12 imparables, no cometió errores en el terreno.

-Metro revive y supera a Colón

La noche de las remontadas, estuvo presente también en el Estadio Nacional Rod Carew de la ciudad capital, cuando Panamá metro se impuso ante los Beep Beep, 15 carreras por 11, donde el autor de la gesta fue Manuel Meilán, que conectó un imparable en la parte baja de la octava entrada, para traer dos carreras a la registradora y voltear el marcador.

Alex Gálvez entró como relevo, para luego apuntarse la victoria, lanzando 5 entradas completas, en donde se enfrentó a 17 bateadores, que le pegaron 2 indiscutibles, ponchó a 4, boleó a 2. El partido lo pierde Fernando Gibson.

Los metropolitanos anotaron 15 carreras, conectaron 12 inatrapables, cometieron 5 errores en el campo de juegos. Por su parte Colonenses realizaron 11 carreras, conectó 7 incogibles, cometió 2 errores en el terreno.

-Festival de carreras en Metetí

El equipo de Chiriquí derrotó a la novena de Darién, por pizarra de 14 carreras por 9, en un vibrante partido que se jugó en el Estadio de Metetí.

El derecho Fernando Andrés Zambrano, en labor de relevo, tiró 2 episodios 2 tercios, se anexó el triunfo, enfrentándose a 10 bateadores, que le sonaron 2 imparables. El encuentro lo pierde Aurelio Tivey.

Chiricanos anotaron 14 carreras, conectó 13 incogibles, cometió 3 errores al terreno de juegos. Por su parte Darién, anotó 10 carreras, conectó 10 imparables, y cometió 3 errores en el terreno de juegos.

-Santeños se impusieron en casa, ante Bocatoreño

La novena de Los Santos superará a Bocas del Toro, 9 carreras por 6, en partido que se jugó en el Estadio Olmedo Solé, de la ciudad de Las Tablas.

Victor Garrido, trabajó 4 entradas 2 tercios, para anotarse el partido ganado, se enfrentó 18 bateadores, que le conectaron 4 imparables, ponchó a 5, concedió un boleto. El partido lo pierde Wilburn Martínez.

Los Santos anotó 9 carreras, conectó 10 imparables, cometió un error en el terreno de juegos. Bocas del Toro anotó 6 carreras, conectó 12 incogibles, cometió un error en al campo de juegos.

Partidos para hoy

Los partidos para este viernes 26 de enero serán a las 8:00 p.m. entre: Panamá Oeste vs Panamá Metro, en el Estadio Nacional Rod Carew; Chiriquí vs Panamá Este, Estadio José De La Luz Thompson; Los Santos vs Darién, en el Estadio de Metetí; Occidente vs Veraguas, en el Estadio Omar Torrijos; Bocas del Toro vs Coclé, en el Estadio Remón Cantera; Herrera vs Colón, en el Estadio Roberto Mariano Bula, estos partidos se inician a las 7:00 p.m.