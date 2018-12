¡Por forfeit!

jueves 20 de diciembre de 2018 - 12:01 a.m.

El diputado Benicio Robinson fue reelecto Presidente de la Federación Panameña de Béisbol para el período de 2019 a 2022.

VOTACIÓN

En una contienda sin rival ayer fue reelecto el diputado Benicio Robinson como presidente de la Federación Panameña de Béisbol, para el período de 2019 a 2022.

La votación quedó 8-0. De las 12 ligas provinciales: la Liga Provincial de Veraguas no ha sido electa, la Liga Provincial de Los Santos se mantiene impugnada, la Liga Provincial de Chiriquí no ha obtenido su resolución en firme y el presidente electo de Herrera, Reyes Casas, no asistió al acto, que se realizó en las oficinas de la Fedebeis.

La nueva Junta Directiva que acompañará a Robinson será: Ramón Crespo, Vicepresidente; Orlando Quintero, Secretario; Leonardo Ortega, Tesorero; Mario Luis Delgado, Fiscal; Samantha León, Vocal; y Esteban Carrasco, Vocal. Estos dos último, son los nuevos integrantes de la nueva Junta.

Los presidentes de ligas que si votaron fueron: de Bocas del Toro, Jaime Robinson; de Coclé, José Carranza; Colón, Miguel Salas; Chiriquí Occidente, Alberto Macré; Darién, Jannelle González; Panamá Este, Alfredo Pérez; Panamá Metro, Franz Wever Jr. y por Panamá Oeste, Apolinar Sevillano.

‘La postulación de la nómina única obedeció al consenso logr ado entre todos los dirigentes deportivos del país, con los cuales hemos realizado en estos 4 años un trabajo extraordinario en el desarrollo y masificación del béisbol. Ahora, iniciamos una nueva etapa, con retos diferentes y que estoy seguro cumpliremos', sostuvo Robinson', sustuvo Robinson su única candidatura.