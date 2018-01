Se pone la camiseta del Huachipato

martes 23 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

Ya se siente como en casa

REFUERZO. El delantero panameño Gabriel Torres fue presentado ayer con su nuevo club, el Huachipato FC de la primera división del fútbol de Chile.

‘Tenía ganas de venir a un club como Huachipato porque me motiva el proyecto que tienen y la confianza que me dio el profe para ficharme', expresó sobre su llegada.

‘Lo primero es estar bien acá con el club, marcando goles y que el equipo esté ganando. Así podré ganarme la posibilidad de estar en la lista final del Mundial', agregó.

‘Es un grupo muy bueno. Me han recibido de buena mane ra y me han incorporado rápidamente a los trabajos y al grupo. Estoy contento con el recibimiento y con ganas de que empiecen los partidos para co menzar a jugar'., comentó.

‘Tengo que acostumbrarme a lo que quiera el profe, para aportar con un granito de arena al trabajo de mis compañeros y al bienestar de Huachipato', sentenció.