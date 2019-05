Polonia 2019: el Mundial de las futuras estrellas

En 1977, a poco menos de un año para que Argentina acogiera el Mundial de 1978, Túnez fue la sede de un torneo que, con el paso del tiempo, se convertiría en todo un fenómeno: el Mundial sub 20 había nacido.



Por aquel entonces era un torneo menos desarrollado y popular -solo se jugaban 28 encuentros, una cifra muy alejada de los 52 que se disputan en la actualidad-. Desde entonces, 888 partidos se han disputado, acogiendo a 631 futbolistas que consiguieron saltar de la categoría juvenil a la Copa del Mundo con sus selecciones absolutas y que son el ejemplo que los jóvenes esperan seguir.



Así, son incontables las generaciones de entrenadores y futbolistas que pasaron por el torneo y acabaron consagrándose. Desde la Argentina de Maradona o Ramón Díaz, la Yugoslavia de Prosinecki, Boban Mijatovic o Suker, pasando por la Portugal de 1991, con Figo, Peixe Rui Costa o Joao Pinto, la Argentina de Juan Román Riquelme y Esteban Cambiasso, la de Messi, la del 'Kun' Agüero, o la España de Xavi Hernández o Iker Casillas que se coronó en Nigeria'99, o incontables figuras brasileñas, han brillado con luz propia.



Dominic Solanke, Federico Valverde, Jean-Kévin Augustin o Josh Sargent fueron los últimos nombres que emergieron de esta competición y se descubrieron ante el gran público.



Ahora, cederán su lugar a los 'cracks' del futuro: Neuhén Pérez, el 'Cucho' Hernández, Nicolás Schiappacasse, Alex Mendez, Timothy Weah, Dan-Axel Zagadou, Diego Laínez, Tom Dele-Bashiru, Diogo Dalot, Kangin Lee o Erling Haland aspiran al trono.



Ninguno de ellos será brasileño o español, dos de las tres naciones históricamente más significativas, que no estarán en Polonia.



La 'canarinha' es la que más veces ha participado en el Mundial sub'20 (18) y la selección líder de la clasificación histórica, por delante de España, tercera. Tampoco estarán Inglaterra ni Venezuela, campeón y subcampeón respectivamente de la edición de 2017 disputada en República de Corea.



Argentina, la selección que más títulos tiene en su poder (seis), tratará de escribir un nuevo capítulo en uno de sus torneos favoritos aprovechando la ausencia de su rival histórico en un grupo en el que debutará ante la selección sudafricana, una nación en constante crecimiento futbolístico. Corea del Sur, liderada por el 'ché' Kangin Lee y el potentísimo combinado de Portugal serán los otros integrantes del grupo F.



La anfitriona Polonia, que acoge una competición FIFA por primera vez, la Colombia del 'Cucho' Hernández, Senegal, en su tercera clasificación consecutiva para cita mundialista sub 20, y Tahití formarán el grupo A.



Ecuador mantendrá el bloque que le llevó a proclamarse campeón del Sudamericano sub'20, con Moisés Ramírez bajo palos, la solidez de Diego Palacios y Jackson Porozo, la magia de Gonzalo Plata y los goles de Leonardo Campana.



Los ecuatorianos tratarán de repetir la gesta que comienza en el grupo B junto a Italia, la selección mexicana liderada por uno de los grandes nombres del campeonato, el bético Diego Laínez, y Japón.



El grupo E estará formado por una Panamá dispuesta a superar su limitación histórica en la fase de grupos, la Arabia Saudí de Turki Al-Ammar (mejor jugador de la Copa Asiática sub 19), Malí, el campeón de África que sueña más allá del bronce, y el combinado francés, que quiere seguir alargando su reinado en el fútbol de selecciones.



Nueva Zelanda, en el grupo C, se prepara para su quinto Mundial sub'20 consecutivo. Honduras, Noruega y Uruguay, dos veces subcampeona mundial (1997 y 2013) y una tercera (2011) acompañarán a los 'kiwis' en la lucha por conseguir los billetes a la siguiente ronda. La Celeste vuelve a reclamar protagonismo.



El último grupo será el D, formado por Nigeria, Catar, Ucrania y los estadounidenses, esperanzados en sus posibilidades mundialistas tras el buen nivel expuesto en la conquista de la última CONCACAF.



Lublin, Lodz, Gdynia, Bielsko-Biala, Bydgoszcz y Tychy centrarán el foco de atención de ojeadores, profesionales y apasionados de todo el mundo a la espera de coronar a la mejor selección juvenil del planeta el próximo 15 de junio. El Mundial sub'20 ya está aquí.