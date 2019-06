Phillips: ‘Hay que dedicarles tiempo'

domingo 16 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

‘El Patón' educó bien a sus hijos y hoy son futbolistas profesionales y hombres de bien.

Ricardo ‘El Patón' Phillips (44 años), uno de los mejores jugadores que ha vestido la casaca nacional, es un ejemplo de buen padre. El orgullo de San Joaquín, vive un lindo momento en pleno Día del Padre, pues sus hijos siguen sus pasos: son futbolistas profesionales y hombres de bien.

Ricardo Óscar Phillips (22 años) y Ricardo Antonio Phillips (18 años) son los tesoros del ‘Patón'... El mayor milita en las filas del Sporting San Miguelito de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y el menor acaba de firmar un contrato multianual con el FC DAC del fútbol de Primera División de Eslovaquia.

‘Mis hijos me llenan de orgullo... Nadie les ha regalado nada. Han crecido en el fútbol por su esfuerzo y dedicación, no por el nombre de su papá. A los hijos hay que dedicarles tiempo', fueron las sabias palabras de Ricardo Phillips para este medio, hoy en el Día del Padre.

Phillips, campeón con Panamá en Copa Centroamérica 2009, subcampeón de Copa Oro 2005, campeón con Panamá Viejo, Tauro y San Francisco en la LPF y uno de los primeros panameños en jugar en la Major League Soccer (New England Revolution), le hereda a sus hijos educación.

‘A mis hijos no les puedo heredar riquezas... En mis tiempos no se pagaba tan bien como ahora. No tuve tantas oportunidades en el exterior, pero a mis hijos les heredo educación, madurez y fuerza mental para que sean independientes. Ellos se desenvuelven bien y son jóvenes', agregó.

Phillips padre recuerda que desde pequeños sus hijos son unos enamorados del fútbol. Crecieron viendo a su papá triunfar con la Selección y en la Liga Panameña y siempre los apoyo en las escuelitas de fútbol y quien mejor que él para darle los mejores consejos en este deporte.

‘Son pelaos bien educados. Tranquilos. Desde chicos andaban jugando en el patio y en los campos. En mi casa se respira fútbol y les heredé ese amor por el deporte. Siempre los acompañé en todo su crecimiento y formación. No me perdía un entreno o un partido'.

Ya mayores de edad y con sus contratos profesionales, los hijos de Ricardo Phillips, Ricardo Óscar y Ricardo Antonio, acompañan a su papá en un lindo proyecto social y formación. Nos referimos a la Academia del ‘Patón' en el sector de las Mañanitas, complejo del Súper 99.

‘Mis hijos me acompañan siempre, me apoyan de corazón en este lindo proyecto. En la Academia tratamos de inyectar valores como la honestidad, respeto, lealtad y autocontrol de sí mismo... El fútbol pasa a un segundo plano. El primer objetivo es hacer hombres de bien'.

Por último, no podemos olvidarnos de la princesa de la casa: la pequeña Rihanna Phillips, la más pequeña de la casa. La adoración de la familia. Rihanna acompaña a su papá y sus hermanos a los partidos y a los partidos de la Selección. Cuidado y también sale futbolista, ‘Patón'...