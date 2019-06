El pequeño guerrero

martes 11 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

Ortega práctica baloncesto, fútbol y Karate Shotokan.

El deporte es sin lugar a dudas una herramienta fundamental para el desarrollo de la parte motora y cognitiva del ser humano, más cuando se trata de las personas con condiciones especiales.

Este es el caso del pequeño Yasser Ortega Núñez, de 8 años, quien a través del deporte ha permitido obtener valores, disciplina y sobre todo, un desarrollo personal que le ha mejorado su relación social.

El pequeño Ortega es un polifacético ya que juega baloncesto, fútbol y además es cinta naranja en Karate Shotokan y en cada una de estas disciplinas se desempeña de manera exitosa.

Actualmente Ortega está en segundo grado en una aula especial de la Escuela República de Chile y apoyado por la educadora del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) debido a que tiene un déficit de atención e hiperactividad.

‘Desde los 5 años lo comenzamos a meter en la disciplina de baloncesto con el equipo Calle P Kids, porque nuestra familia le gusta el deporte. En estos momentos él esta apoyado por un aula especial, debido a que tiene déficit de atención, porque es muy inquieto, se distrae mucho, pero hace su mayor esfuerzo gracias al apoyo de la maestra, su mamá y mi persona', expresó su padre Ediel.

Según el señor Ortega tras conocer sobre el diagnóstico de su hijo le afectó mucho personalmente, debido a que nunca esperó esa noticia.

‘Espero que él crezca seguro de sí mismo y siempre pensando que él es un niño normal igual que cualquier. Cuando me dieron el diagnóstico me partió el corazón porque fue un proceso muy difícil de asimilar, pero le doy gracias a Dios por la maestra porque me ha aconsejado y me ha explicado la situación sobre el caso', agregó.