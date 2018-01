Penedo todavía no se decide

viernes 5 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

El arquero del Dinamo de Bucarest de Rumania, explico, que al finalizar la Copa del Mundo, se retirará de la selección

FUTURO. Nos es un secreto que varios jugadores culminarán su etapa como futbolistas luego del Mundial de Rusia 2018, sin embargo, el portero de la selección nacional, Jaime Penedo, no lo tiene claro.

El arquero del Dinamo de Bucarest de Rumania, explico, que al finalizar la Copa del Mundo, se retirará de la selección.

‘A los 36 años que tengo es difícil mantener el ritmo, siempre he dicho, que clasificar al mundial fue la cúspide de mi carrera, pero para poder llegar, debí mantenerme en Europa. Es cierto, que dejaré mi lugar como arquero luego de Rusia, pero, a nivel de clubes aún no se si colgar los guantes. Vamos a ver que pasa', expresó el ex jugador del LA Galaxy.