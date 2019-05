Peñalba y Henríquez pronostican nocaut

jueves 16 de mayo de 2019 - 12:00 a.m.

Estelarizan la velada boxística ‘Zona Box 7'

El novato púgil panameño Orlando ‘El Jaguar' Peñalba (7-0, 2 nocauts) tendrá otra dura prueba en su corta carrera boxística cuando se mida el próximo 31 de mayo al experimentado venezolano radicado en Panamá, Iwer Henríquez (11-12-1, 5 KO), en la pelea estelar de la función ‘Zona Box 7', que se desarrollará en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, del Hotel El Panamá.

Peñalba y Henríquez estuvieron ayer cara a cara en la primera conferencia de prensa de la función en donde pronosticaron que la pelea no iba llegar al límite.

‘Yo escogí esa pelea porque hace tiempo quería pelear contigo y ahora me llegó la oportunidad de enfrentarte. Estoy bien animado, solo puedo decirte que esta pelea no va llegar a ocho asaltos, porque no voy a permitir que los jueces tomen la decisión', expresó Henríquez.

Mientras que Peñalba no se quedó callado y manifestó que el mantendrá su invicto esa noche. ‘Te digo en tu cara que te voy a ganar y tu me dijiste en el gimnasio que iba acabar la pelea en el quinto asalto, pero te digo que cuidao que antes del quinto te cae y se acaba la pelea ‘, sentenció el panameño.

Peñalba y Henríquez chocarán en la división supermosca (115 libras) a 8 asaltos.

La pelea coestelar de la velada lo protagonizará el invicto istmeño José Nuñez (8-0, 3 KO) ante el peligroso tico, José Pérez (6-2-0, 5 KO), en 126 libras a 8 vueltas.

Título regional

Otro que vuelve al tinglado es el ex retador mundialista Gilberto ‘El Cacique' Pedroza (18-5-2, 8 KO) quien se medirá al guayanés Elton Dharry (23-5-1, 14 KO), por el título regional Fercabox supermosca (115 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

También regresa Dirceu 'El Explosivo' Cabarca (17-11-0, 6 KO) quien irá ante Amrit ‘Kung Fu' Herrera (10-3-0, 4 KO). El duelo esta programado en 115 libras a 6 asaltos.

En 110 libras a 6 asaltos, Johnny Garay (6-4-1, 6 KO) peleará ante Jesús Santos (7-15-1, 3 KO).