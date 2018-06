Peleadera de la Selección de Costa Rica queda registrada en un 'En vivo'

martes 19 de junio de 2018 - 8:40 a.m.

Aunque tumbaron la publicación y salieron a desmentir lo ocurrido, los videos hablan por sí solos

El rondo es un ejercicio habitual en los entrenamientos de fútbol, que permite activar al futbolista, medir su habilidad y genera diversión al tiempo que desafía a los compañeros. Pero nunca un rondo generó tanta polémica como el que tuvieron los 'ticos' ayer en su entrenamiento en Rusia.

En un entrenamiento de recuperación tras el partido del día anterior en Samara -con derrota ante Serbia (0-1) que dejaba bastante mal paradas las opciones de Costa Rica de alcanzar los octavos- un rondo o 'monito' entre los titulares de 'la Sele' saltó a las redes sociales y generó un auténtico debate nacional.

El rondo entre los titulares de la derrota ante Serbia se produjo lejos de la posición de los medios de comunicación, pero estaba siendo transmitido en directo por la Federación Costarricense de Fútbol a través de su canal oficial en la red social Facebook.

Desde su posición se apreciaba cómo el centrocampista Johan Venegas discutía con el defensor Giancarlo González, y después este último daba un pelotazo al mediocentro Celso Borges, tras lo que Venegas iba a recriminarle la acción.

Las imágenes causaron cierto revuelo entre la afición 'tica' y la Federación decidió retirar el vídeo, pero la mecha de las especulaciones ya se había prendido.

Pese a las aclaraciones de los propios futbolistas, con imágenes de Venegas y González en las redes sociales mostrándose juntos y restando importancia a lo ocurrido, el asunto ya era materia de debate.

Entre las especulaciones se hizo viral un artículo, compartido a través de mensajería instantánea, que aseguraba que la situación en la plantilla de Óscar Ramírez es "insostenible", con tres bandos de jugadores entre los que juegan en el torneo local, los que lo hacen en la MLS estadounidense y los que juegan en Europa.

El texto calificaba a 'la Sele' como "bomba de tiempo a punto de explotar".

Por la mañana de este martes en San Petersburgo, el texto era la comidilla de los informadores que esperaban al entrenamiento matinal de Costa Rica.

La práctica totalidad de ellos habían recibido el mensaje por una o varias fuentes, en el que se señalaba a la prensa como cómplice con este supuesto mal ambiente, para no ser vetada por los jugadores.

En la atención a los medios previa al entrenamiento, apareció uno de los implicados, Johan Venegas, que descartó tajantemente cualquier tipo de división en el plantel. "División no hay, se lo puedo decir mirándole a los ojos", sentenció el atacante del Deportivo Saprissa, que aseguró que el grupo está "bien" y que hay "unidad".

"Lo que se logró en Brasil (Mundial 2014) fue por la fortaleza del grupo y cuando no se consigue el resultado contra Serbia el ánimo está golpeado y obviamente ciertos pequeños detalles se magnifican mucho más", añadió.

El delantero Marco Ureña explicó que este tipo de rondos o 'monito', como lo llaman los 'ticos', no es más que un divertimento en el que quien pierde tiene que compensar al resto, pero no debe entenderse como una muestra de división.

"Siempre apostamos que el que pierde tiene que servir el refresco, la cena, eso se jugó ayer y siempre pasa. No es que tengamos divisiones, para nada. Es el calor de no querer perder y eso pasó, no hay nada fuera de lo normal", añadió el atacante.

La trascendencia que adquirió la anécdota fue tal que el capitán de la selección, Bryan Ruiz, y el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, convocaron a la prensa a una conferencia para cerrar las explicaciones.

"Creo que es el oportunismo que se quiere sacar siempre de personas cuando se pierde, lo que pasó en el vídeo pasa todos los días, es normal. ¿Acaso vieron que alguno se salió o que no le pasaron más la bola? El 'rondito' continuó normal", aseguró Ruiz, que achacó el revuelo a la derrota ante Serbia (0-1).

"Si se hubiera ganado, la prensa hubiera hecho un meme de eso", bromeó Ruiz, que calificó como "increíble" la difusión del anónimo que aseguraba la división en la selección, y reclamó el apoyo de la prensa para "unir a la afición".

El presidente de la Federación dijo que este anónimo es "de las cosas más bajas que puede escribir cualquier persona", recordó que Costa Rica "se ganó estar en el Mundial" y pidió valorar la competencia del torneo.

"Queremos desmentir por completo las barbaridades que se dicen en este documento", aseguró Villalobos, que señaló que "hay gente que en Costa Rica desea que a la selección le vaya mal por sus intereses propios" y pidió el apoyo a todos para enfrentarse a Brasil, después de una derrota contra Serbia que no les debilita, sino que les da "rabia" y "coraje".

Tras la 'crisis del rondo', Costa Rica espera dedicar todos sus esfuerzos a preparar el duelo contra Brasil, un rival al que se enfrentarán por tercera vez en un Mundial y con el que perdieron las dos anteriores. Esta vez, esperan sacar al menos un punto para seguir vivos en Rusia 2018