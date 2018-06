Pekerman: "Veníamos a por otra cosa pero es difícil sobreponerse a esto"

martes 19 de junio de 2018 - 11:43 a.m.

"Es doloroso para la gente de Colombia que vino con ilusión y no se puede marchar contenta"

El seleccionador de Colombia, el argentino José Pékerman, lamentó la derrota de su equipo ante Japón (1-2), algo que no entraba en los planes iniciales, aunque consideró "muy difícil sobreponerse" a la expulsión y el penalti que sufrió a los tres minutos.

"El partido se prepara para jugar once contra once. Perder un jugador tan importante a los tres minutos no es fácil. En la primera parte se pudo sobrevivir, marcar un gol y lograr el empate. Pero en la segunda Japón pudo acomodarse a la situación y pudo sacar ventaja jugando mejor y buscando oportunidades que aprovechó para lograr el triunfo", analizó Pekerman.

El entrenador de Colombia reconoció que su equipo no esperaba salir de vacío en su estreno en el Mundial. "Veníamos a por otra cosa. Veníamos a por un triunfo. La cara positiva es que el equipo pudo sobreponerse tras un gol y una expulsión de un jugador determinante a los tres minutos. Si hizo esto puede afrontar los próximos partidos y ganarlos. Tomarse revancha de este partido", dijo.

Pekerman explicó los cambios. La retirada de Juan Cuadrado en la primera parte o el ingreso después de James Rodríguez o Carlos Bacca después. "Japón, en un momento dado, aún ganando tenía el balón. Quise incomodarle pero en su campo, no desde la defensa. Colombia tenía poder de ataque pero estábamos descompensados en la parte de atrás. Por eso retiré a Cuadrado. Pudimos lograr el empate y ese tramo fue lo mejor de Colombia, cuando demostró que podía empatar tal y como hizo", manifestó.

"Es doloroso para la gente de Colombia que vino con ilusión y no se puede marchar contenta", concluyó.