Pedroza Jr busca estadística en Indiana

En las pistas estadounidenses registra 890 triunfos desde 2010.

Calladamente, Marcelino Pedroza Jr; se acerca al liderazgo en la estadística de jinetes del hipódromo de Indiana Grand, donde ha tenido siempre una gran actuación.

Pedroza Jr; está a solo un ganador de la cima en la tabla de victorias entre los jinetes que actúan en la plaza situada en la localidad de Shelbyville, Indiana.

Ganadores

El fusta panameño compila 31 victorias en 106 montas, con ganancias acumuladas por 618 mil 873 dólares, escoltando a Deshawn Parker, quien tiene 32 ganadores en 132 conducciones.

A destacar que el joven látigo no montó durante un par de semanas, situación que Parker aprovechó para trepar al liderato; sin embargo, Pedroza Jr; regresó en gran forma, logrando prácticamente alcanzar al puntero.

Indiana Grand inició su temporada en abril pasado, misma que se extenderá hasta el 6 de noviembre de 2019.

Para este año, Marcelino Pedroza Jr; registra 56 victorias en 392 montas, acumulando ganancias por un millón 451 mil 367 dólares, situándose en la posición número 61 en la estadística nacional de jinetes que actúan en distintas plazas de los Estados Unidos.

No me presiono, es una carrera de resistencia no de velocidad, hay que sumar día a día'