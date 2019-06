"El Big Papi" David Ortíz recibió un disparo en la espalda

domingo 9 de junio de 2019 - 10:50 p.m.

El hombre que le disparó, que se encuentra detenido.

El popular “Big Papi” David Ortíz, expelotero dominicano, recibió un disparo en la espalda mientras se encontraba en un centro de diversiones en Santo Domingo

''Me llamaron para decirme que David está herido y que lo llevaron a un centro médico, pero no me dijeron como está ni a donde lo trasladaron exactamente'', dijo Leo Ortiz, el padre, por teléfono desde República Dominicana.

El hombre que le disparó, que se encuentra detenido, según información de medios locales. El hecho ocurrió en el club ''Dial'' en el oriente de la capital dominicana y fue trasladado a una clínica donde fue operado de emergencia y salió de peligro.