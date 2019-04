Un panameño vestido de rojo

lunes 22 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

El ex pelotero es el actual asistente del bullpen de los Rojos de Cincinnati en las Grandes Ligas

Nadie es profeta en su tierra. La historia de Cristian Pérez responde plenamente a este concepto, ya que pese a ser casi un desconocido en nuestro país, este chico de padre panameño y madre puertorriqueña, siempre lleva con orgullo el nombre de Panamá cada vez que sale al diamante del mejor béisbol del mundo con los Rojos de Cincinnati. Actualmente es el asistente del bullpen de la organización.

¿Quién es Cristian Pérez?

Nací en Miami. Mi padre nació y creció en Panamá y mi mamá es puertorriqueña. Crecí visitando a mi familia que vive en el suelo istmeño. Como pasaba mucho tiempo en Panamá, cada vez que iba buscaba un lugar para entrenar. Entre 2010 y 2011 conocí a Luis Molina, quien era el director del equipo juvenil de Panamá Metro. Ese año empecé a entrenar con el equipo en el Juan Díaz. Con el tiempo he tratado de mantener esa relación con Molina y cada año volvía a entrenar y jugar en partidos amistosos. De Juan Díaz llegué al Estadio Rod Carew y conocí a otros instructores en la capital que siempre me ayudaban y me dejaban formar parte del grupo de Metro incluyendo a Rodrigo Orozco padre y Damaso Espino. Entrené con peloteros como Rodrigo Orozco Jr., Edmundo Sosa y Johan Camargo. Prepararme con Metro fue un honor y una gran oportunidad para mejorar como pelotero y adquirir conocimiento del béisbol panameño.

¿Alguna vez fuiste pelotero profesional?

Nunca llegué a ser firmado ni jugué profesionalmente. En Estados Unidos, el nivel de competencia amateur más alto es NCAA División 1. Yo jugué en dos conferencias NCAA División 1 en donde se firman más peloteros en Estados Unidos - ACC y PAC-12.. Como pelotero en secundaria me ofrecieron una firma, pero decidí ir a la Universidad y de ahí intentar firmar. En 2013, empecé mi carrera universitaria con una beca para ir a Duke University en Carolina del Norte. De ahí me gradué en 2016. En 2017, empecé estudiar un postgrado en la University of Southern California, en Los Ángeles, California, donde jugué mi último año. Durante mi carrera universitaria jugué contra varios peloteros que han llegado a Grandes Ligas como Carlos Rodon, de los Medias Blancas de Chicago, Corbin Burnes, de los Cerveceros de Milwaukee y Trea Turner, de los Nacionales de Washington.

¿Cómo fue que llegaste a las Grandes Ligas?

Antes de empezar con los Rojos, hice un internado con los Diamondbacks de Arizona y después trabajé en la oficina del comisionado de Major League Baseball en Nueva York. En esta ciudad, lidiaba con firmas e investigaciones en Latinoamérica y Asia. En enero de este año, después de nueve meses trabajando en MLB, mi jefe me informó que los Rojos habían pedido permiso para hacerme una entrevista para una posición de coach con el equipo de Grandes Ligas. Yo le dije que me interesaba y esa noche me llamó David Bell, manager de los Rojos. Él me dijo que estaban interesados en contratar a alguien que pudiera hacer Excel y trabajar en los reportes de escouteo, hablar español y traducir para los peloteros, además ser receptor de bullpen durante los juegos.

Después de hablar con el coach, ¿qué pasó?

Hablamos más de la posición y de qué estaban buscando. Esa semana me enviaron a Vanderbilt University en Nashville, Tennessee donde vive el coach de pitcheo Derek Johnson. Ahí me hicieron un tipo de tryout como catcher – Sonny Gray y Marcus Stroman me tiraron bullpen esa mañana. Esa tarde entrevisté con varias personas de la oficina que trabajan en los reportes de escouteo para el equipo. Unos días después me ofrecieron el trabajo y empecé con la organización el 11 de febrero de este año.

¿Cuál es tu rol en la organización de los Rojos?

Mi trabajo tiene dos fases: detrás de la computadora y detrás del plato. Cuando llego al estadio antes del juego, paso unas 3-4 horas en el escritorio haciendo trabajo más tradicional, analizando estadísticas y formando reportes de los equipos a los que nos vamos a enfrentar. Luego, unas 3 horas antes del juego me cambio de ropa y de trabajo. Me pongo el uniforme y salgo al terreno a tirar con los lanzadores y ayudar en la practica de bateo antes del juego. Unos cuarenta minutos antes del primer lanzamiento salgo a los jardines para hacer lanzamientos largos con el abridor. Cuando empieza el juego me paso para el ‘bullpen' donde ayudo a calentar a los relevistas durante del juego.

¿Cómo describes tu relación con los peloteros?

Los peloteros me han tratado súper bien. He beneficiado mucho por hablar ambas idiomas en el clubhouse. El poder comunicarme tanto con peloteros americanos y latinos me ha ayudado en el trabajo y también en desarrollar relaciones con los peloteros.

¿Cómo es tu trabajo junto a David Bell?

Desde el primer día en el campo de entrenamiento, trabajar con David ha sido increíble. Nosotros tenemos un staff bastante grande y él de toda forma siempre nos consulta y nos involucra en el discurso. El ambiente de clubhouse que hemos creado es bastante relajado y hace que el trabajo sea mucho mas fácil porque pasamos bastante horas juntos – en el terreno, en el clubhouse y en el avión.

¿Cómo vez los peloteros panameños en las Grandes Ligas?

Cada vez que debuta un pelotero panameño me siento orgulloso, como mucho panameños. Especialmente ahora que han llegado los mejores de mi grupo de Metro que han empezado a debutar es muy especial. Hay mucho talento en el béisbol nacional y creo que vamos a ver muchos más debutantes en los próximos años.

¿Has conversando con algunos peloteros panameños que juegan en MLB o en Ligas Menores?

Hasta ahora con los Rojos, no he podido conversar con ninguno que juegan en Grandes Ligas. Pero a través de los años he conocido a varios incluyendo a Kenny Hernández de los Diamondbacks de Arizona, y Rodrigo Orozco Jr., de los Azulejos de Toronto.

¿Qué piensa del béisbol panameño?

Hay mucha pasión en el béisbol panameño. Se ve desde los jóvenes que juegan en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas hasta la Selección Nacional. Creó que el desarrollo de talento ha mejorado y en lo que invierte la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), estoy seguro que muchos más peloteros lograrán firmar y debutar en Grandes Ligas. Hoy en día hay competencia con Venezuela, República Dominicana y Colombia pero no hay razón de que el talento panameño no pueda competir con esos países.

¿Qué piensa de Mariano Rivera y ahora que entrará al Salón de la Fama?

Ver a Mariano Rivera no solo entrar en el Salón de la Fama sino entrar con un voto unánime me hace súper orgulloso como panameño. Fue el mejor cerrador en la historia del deporte y se merece ese honor.