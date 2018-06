Panamá quiere seguir soñando a expensas de Bélgica, que solo quiere el título

"Panamá tiene que ir al Mundial a aprender", anunció el seleccionador Hernán Darío Gómez tras clasificar a los Panas a su primera Copa del Mundo.



Con este mensaje, que a menudo repite para poner dique a la ansiedad desbordada de sus pupilos y de 4,2 millones de habitantes, el entrenador colombiano busca a la vez minimizar el duro impacto que supone enfrentar en el debut a la primera selección europea que se matriculó en el Mundial.



Además, la tercera selección en la clasificación de la FIFA llegará este lunes a la cita en el estadio Olímpico Fisht, en Sochi, con otra carta de presentación que intimida: 19 partidos sin conocer la derrota resumidos en 14 victorias y 5 empates.



El mediapunta del Chelsea Eden Hazard, en su mejor versión, es el estandarte de un colectivo en el que también brillan el creativo del Manchester City Kevin De Bruyne y un portento físico que ha madurado en el Manchester United como punta de lanza, Romelu Lukaku.



A los 44 años, el español Roberto Martínez, quien cuenta como ayudante con el francés Thierry Henry, no quiere perder este tren bala que le ofrece la historia para llevar a los Diablos Rojos a la conquista de su primer título Mundial.



Argumentos no le faltan pues tiene a la mano una plantilla de lujo aunque no podrá contar con dos garantías defensivas importantes: el barcelonista Thomas Vermaelen y Vincent Kompany, del Manchester City.



Como si no bastasen los desafíos y las motivaciones, el entrenador catalán, que recientemente extendió su contrato con la Federación, percibirá una prima de 1,5 millones de euros si su equipo logra alcanzar la final, 15 de julio en Moscú.



En su quinto Mundial, el tercero como entrenador principal, Hernán Darío Gómez es a los 62 años una suerte de 'Forrest Gum' que ha cumplido un destacado rol en los mayores éxitos futbolísticos de Colombia Ecuador y Panamá.



Así como en Panamá, Ecuador lo trató como héroe al clasificar al país al primer Mundial de su historia, incluso por delante de Brasil.



Para una formación que basa su seguridad en un rocoso bloque defensivo, el estado de los centrocampistas Aníbal Godoy y Gabriel Gómez causa cierta preocupación a la comisión técnica.



Durante la última sesión cumplida el sábado en Saransk, campamento de la Roja en Rusia, ambos jugadores cumplieron un trabajo especial y sin mucha exigencia al margen de sus compañeros.



El entrenador confía en que estarán a su disposición el lunes, pese a que Godoy sufrió un fuerte golpe de un compañero en el transcurso de la sesión matinal de entrenamiento del viernes y Gómez, el que más partidos ha jugado en la historia de la selección de Panamá, viene aliviando la carga de exigencia física por tantos partidos jugados en la temporada.



Los Panas tienen en el experimentado Blas Pérez, al referente de su juego ofensivo y a Alberto Quintero como el futuro del país en la función de conductor.



Tras la primera jornada del Grupo G, que se completará el mismo lunes, pero en Volgogrado entre Túnez e Inglaterra, estas selecciones volverán a tener acción el 23 y el 24 de junio.