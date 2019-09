Panamá preparará en Estados Unidos su partido ante México en la Liga de Naciones

viernes 13 de septiembre de 2019 - 5:06 p.m.

La selección de fútbol de Panamá preparará en Estados Unidos su partido de octubre próximo ante México por la Liga de Naciones de Concacaf, informó este viernes la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).



Del 6 al 14 de octubre el conjunto panameño comenzará sus entrenamientos.



"Se convoca a entrenamientos para esta fecha, para aprovechar la ventana de fechas FIFA de octubre", comentó Adán de Gracia, vocero de la Fepafut.



La fecha FIFA del mes de octubre irá del 7 al 15 de ese mes.



"La idea es que los jugadores tengan la libertad de llegar a la concentración, entrenar y no directamente a jugar, como pasó ante Bermudas", expresó.



Por el momento, se desconoce la sede que utilizará el equipo panameño para su preparación.



El encuentro ante la selección de México se jugará el 15 de octubre en el estadio Azteca de la capital mexicana.



Los panameños vienen de caer por 0-2 de local ante el equipo de Bermudas. En los partidos contra México no quieren perder tiempo y evitar los errores que lo llevaron a perder puntos en el grupo B de la Liga de Naciones.



"Para el partido con México se tiene que estar concentrado al 100 %. En esta ocasión se intenta que los jugadores lleguen con tiempo y no solo lleguen a jugar, como pasó con Bermudas, además que se hace más fácil que lleguen todos a Estados Unidos", afirmó De Gracia.



Para la roja centroamericana será el tercer encuentro del grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf, mientras que para el Tri representará su debut en esta competencia.